أكثر الكلمات إنتشاراً

المنتخب الأولمبي سد النهضة ممالك النار أسعار الفائدة صابرين احتجاجات إيران البلاك فرايداي محاكمة راجح أسعار الذهب الطقس عزل ترامب احتجاجات لبنان

"الجنيه كلمة السر".. كيف يرى بلتون اقتصاد مصر في 2020؟ (فيديوجرافيك)

11:32 ص الثلاثاء 19 نوفمبر 2019
"الجنيه كلمة السر".. كيف يرى بلتون اقتصاد مصر في 2020؟ (فيديوجرافيك)

الجنيه

القاهرة- مصراوي:

أصدر بنك استثمار بلتون، تقريره السنوي عن الاقتصاد المصري، مؤخرا، والذي تضمن توقعات بشأن عدد من المؤشرات خلال العام المقبل.

ويرصد مصراوي من خلال الفيديوجرافيك التالي، أبرز المؤشرات التي توقعها بلتون بشأن اقتصاد مصر خلال عام 2020.

الجنيه بنك استثمار بلتون اقتصاد مصر

الخبر التالى:

طوابير أمام مصارف لبنان بعد إعادة فتحها عقب إغلاق استمر أسبوع
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان