"الجنيه كلمة السر".. كيف يرى بلتون اقتصاد مصر في 2020؟ (فيديوجرافيك)
11:32 ص الثلاثاء 19 نوفمبر 2019
القاهرة- مصراوي:
أصدر بنك استثمار بلتون، تقريره السنوي عن الاقتصاد المصري، مؤخرا، والذي تضمن توقعات بشأن عدد من المؤشرات خلال العام المقبل.
ويرصد مصراوي من خلال الفيديوجرافيك التالي، أبرز المؤشرات التي توقعها بلتون بشأن اقتصاد مصر خلال عام 2020.
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