أسعار الذهب تستقرعالميا بفعل شكوك التوصل إلى اتفاق تجاري بين أمريكا والصين

القاهرة- وكالات:

استقرت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ السابع من نوفمبر الجاري في وقت سابق من الجلسة، في الوقت الذي تأثر فيه الإقبال على المخاطرة سلبا بفعل شكوك بشأن التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين، بحسب وكالة رويترز.

ولم يسجل الذهب في المعاملات الفورية تغيرا يذكر عند 1471.90 دولار للأوقية بحلول الساعة 0559 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.07% إلى 1472.90 دولار للأوقية.

وقال مايكل مكارثي، رئيس استراتيجيات السوق لدي سي.إم.سي ماركتس، "لا نتوقع أي تحركات كبيرة وبالنظر إلى الاقتراب من مستوى 1490 دولارا، فإن التحركات ستكون صعودا وهبوطا على المدة القصير، ما لم تقل بكين أو واشنطن إن التوصل إلى اتفاق تجاري مستبعد".

وتباين أداء الأسهم الآسيوية، إذ يفتقد المستثمرون دافعا للتداول انتظارا لأنباء أوضح بشأن التقدم المحرز في مفاوضات التجارة.

وأثناء الليل، ذكرت سي.إن.بي.سي أن ثمة تشاؤما في بكين إزاء احتمالات إبرام اتفاق.

وقبع الدولار قرب أدنى مستوى في أسبوعين، وفقا للوكالة.

ويتابع المتعاملون في السوق أيضا عن كثب الاضطرابات في هونج كونج.

ويُعتبر الذهب مخزنا آمنا للقيمة خلال أوقات الضبابية الاقتصادية أو السياسية.

وتتجه الأنظار حاليا لمحضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن السياسة النقدية والمقرر نشره غدا الأربعاء.