مصر للألومنيوم: السيطرة على حريق بمحطة كهرباء دون خسائر بالأرواح

كتبت- شيماء حفظي:

قالت شركة مصر للألومنيوم في بيان اليوم الثلاثاء، إنها تمكنت من التعامل مع حريق بإحدى محطات الكهرباء بالشركة دون خسائر في الأرواح أو المعدات.

وأوضحت الشركة، أنه في تمام الساعة 10.35 صباح الأمس، حدث قصر كهربائي على سكينة الوحدة 35 جهد 10.5 كيلو فولت بمحطة الموحدات رقم 3 نتيجة انهيار العزل الكهربائي له.

وأضافت الشركة، أن ذلك أدى إلى عمل أجهزة الوقاية للمحطة وفصل التيار بالكامل عن العنابر الإنتاج (7 و8 و 9 و 10) وعليه تم التغذية على البسبار الاحتياطي وتم توصيل التيار بالكامل لعنابر الإنتاج الساعة 12.45 ظهرا.

وقالت الشركة إن الوضع أصبح مستقرا وجميع العنابر تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية ولم تحدث أي خسائر بالأرواح أو المعدات بخلاف السكينة المذكورة.

وتعد الكهرباء هي المكون الرئيسي في عملية إنتاج الشركة، حسبما تقول بياناتها السابقة.

وتأسست الشركة في 1976، ومنذ ذلك التاريخ تحتكر صناعة الألومنيوم الخام في مصر، حيث تعمل في إنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع معدن الألومنيوم وخاماته ومستلزماته، وسبائكه ومشتقاته، في السوق المحلي، بالإضافة إلى التصدير.