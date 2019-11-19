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ارتفاع البوري وتراجع المكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

11:04 ص الثلاثاء 19 نوفمبر 2019
ارتفاع البوري وتراجع المكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

أسعار الأسماك

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البوري 4 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 44 و50 جنيها، كما ارتفع سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات، ليتراوح بين 300 جنيه و360 جنيها.

وتراجع سعر كيلو المكرونة السويسي 5 جنيهات، ليتراوح بين 50 و65 جنيها، كما تراجع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و140 جنيها.

وانخفض سعر كيلو السبيط والكاليماري 10 جنيهات، ليتراوح بين 90 جنيها و200 جنيه، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 24 و26 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها.

أسعار الأسماك سوق العبور السمك البوري الجمبري

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