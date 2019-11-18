  • عاجل:المنتخب يعاني ويفلت بتعادل سلبي أمام جزر القمر بتصفيات أفريقيا

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    مصر وجزر القمر سد النهضة برج كهرباء أوسيم ممالك النار أسعار الفائدة صابرين احتجاجات إيران البلاك فرايداي محاكمة راجح أسعار الذهب الطقس عزل ترامب احتجاجات لبنان

    7 معلومات عن شهادة "رد الجميل" في بنك ناصر لكبار السن

    05:15 م الإثنين 18 نوفمبر 2019
    7 معلومات عن شهادة "رد الجميل" في بنك ناصر لكبار السن

    بنك ناصر الاجتماعي

    القاهرة- مصراوي:

    أبقى بنك ناصر على سعر الفائدة لوديعة "رد الجميل" والمخصصة لكبار السن، دون تغيير رغم قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة يوم الخميس الماضي.

    وقال البنك إن سعر الفائدة لوديعة رد الجميل سيبقى كما هو 16%، دون تغيير.

    وكان البنك المركزي قرر خفض سعر الفائدة 1% للمرة الثالثة على التوالي، ليسجل متوسط سعر الفائدة بالمركزي 12.25% على الودائع و13.25% على القروض.

    ويقدم مصراوي كل التفاصيل الخاصة بالوديعة التي تقدم أعلى عائد في السوق المصرفي.

    1- مدة الوديعة سنه تبدأ من تاريخ الإيداع

    2- سن العميل 65 عامًا فأكثر

    3- قيمة الوديعة تبدأ من ألف جنيه ومضاعفتها حتى مليون جنيه

    4- يمنح عائد سنوي 16%

    5- عائد نصف سنوى 15.5%

    6- عائد ربع سنوى 15.25%

    7- عائد شهرى 15%

    بنك ناصر الاجتماعي شهادة رد الجميل البنك المركزي

    الخبر التالى:

    بيل جيتس يستعيد صدارة أغنياء العالم من بيزوس لأول مرة في عامين
    تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    المزيد
    المزيد

    إعلان

    إعلان