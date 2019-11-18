7 معلومات عن شهادة "رد الجميل" في بنك ناصر لكبار السن

القاهرة- مصراوي:

أبقى بنك ناصر على سعر الفائدة لوديعة "رد الجميل" والمخصصة لكبار السن، دون تغيير رغم قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة يوم الخميس الماضي.

وقال البنك إن سعر الفائدة لوديعة رد الجميل سيبقى كما هو 16%، دون تغيير.

وكان البنك المركزي قرر خفض سعر الفائدة 1% للمرة الثالثة على التوالي، ليسجل متوسط سعر الفائدة بالمركزي 12.25% على الودائع و13.25% على القروض.

ويقدم مصراوي كل التفاصيل الخاصة بالوديعة التي تقدم أعلى عائد في السوق المصرفي.

1- مدة الوديعة سنه تبدأ من تاريخ الإيداع

2- سن العميل 65 عامًا فأكثر

3- قيمة الوديعة تبدأ من ألف جنيه ومضاعفتها حتى مليون جنيه

4- يمنح عائد سنوي 16%

5- عائد نصف سنوى 15.5%

6- عائد ربع سنوى 15.25%

7- عائد شهرى 15%