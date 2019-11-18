الفائدة تنخفض 0.5% في أول عطاء لبيع سندات حكومية بعد قرار المركزي

كتبت- منال المصري:

أظهرت بيانات البنك المركزي، اليوم الاثنين، تراجع الفائدة علي عطاء سندات الخزانة بالجنيه المصري بنسبة تقترب من 0.5%، وذلك في أول عطاء بعد قرار البنك المركزي يوم الخميس بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1%.

وباع البنك المركزي اليوم، بالنيابة عن وزارة المالية، سندات بقيمة 696 مليون جنيه فقط على الرغم من إعلانه عن طلب سندات بقيمة 3.750 مليار جنيه في بداية العطاء.

وتراجعت الفائدة على سندات لأجل 10 سنوات إلى 13.797% مقابل 14.225% في العطاء السابق، كما انخفضت على سندات لأجل 5 سنوات إلى 13.37% مقابل 14.296% بالعطاء السابق.

وقبل البنك المركزي سندات لأجل 5 سنوات بقيمة 326 مليون جنيه بعدد 4 طلبات، من أصل 2.6 مليار جنيه تم عرضها عبر 32 طلبا تم تقديمها للشراء.

كما باع المركزي سندات لأجل 10 سنوات بقيمة 371 مليون جنيه لعدد 4 طلبات من أصل 2.250 مليار جنيه لعدد 33 طلبا تم تقديمها للشراء.

ويساهم خفض الفائدة قي تقليل نسبة عبء خدمة الدين على الموازنة العامة للدولة، وهو ما تستهدفه وزارة المالية خلال الفترة الأخيرة.