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    منظمة التجارة تتوقع ثبات نمو السلع خلال الربع الرابع من العام الجاري

    05:00 م الإثنين 18 نوفمبر 2019
    منظمة التجارة تتوقع ثبات نمو السلع خلال الربع الرابع من العام الجاري

    ميناء

    القاهرة- وكالات:

    قالت منظمة التجارة العالمية، اليوم الاثنين، إن حجم النمو في تجارة السلع العالمية من المتوقع أن يظل "دون المعدلات" في الربع الرابع من العام وسط توترات وزيادة الرسوم الجمركية في قطاعات رئيسية، بحسب وكالة رويترز.

    وأظهر أحدث مؤشر فصلي للمنظمة نموا نسبته 0.2% في تجارة السلع العالمية في الربع الثاني مقارنة مع 3.5% في الفترة نفسها من 2018.

    وقالت المنظمة، "بعض مكونات المؤشر استقرت منذ القراءة السابقة في أغسطس، في حين تظل أخرى في مسار نزولي نظرا لزيادة التوترات التجارية وزيادة الرسوم في قطاعات رئيسية".

    وأضافت أن الشحن الجوي والمواد الخام والمكونات الإلكترونية "تدهورت جميعها بدرجة أكبر دون المعدلات"، وكانت المكونات الإلكترونية هي الأضعف وسط زيادة الرسم في حين تعززت منتجات السيارات والشحن بالحاويات، وفقا للوكالة.

    منظمة التجارة العالمية لسلع العالمية لرسوم الجمركية نظمة التجارة

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