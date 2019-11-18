"مصدري الأقطان": وقعنا عقودا لتصدير 12.5 ألف طن قطن خلال 40 يوما

كتبت- شيماء حفظي:

بدأ مصدرو القطن، توقيع عقود تصدير الموسم الجاري، مع تنفيذ قرار اتحاد مصدري القطن بوضع حد أدنى لسعر التصدير حفاظا على قيمة وسمعة "الذهب الأبيض".

وقالت عزة رشوان رئيس اتحاد مصدري الأقطان، لمصراوي، إنه تم توقيع عقود ارتباطات تصدير للقطن المصري بكمية 12 ألفا و548 طنا في الفترة من الأول من سبتمبر حتى 11 نوفمبر الماضي.

وأوضحت أن المصدرين نفذوا، خلال هذه العقود، قرار الحد الأدنى لسعر تصدير القطن، الذي أصدرته الجمعية العامة للاتحاد أكتوبر الماضي.

وكانت الجمعية العمومية لاتحاد المصدرين، وضعت الحد الأدنى لسعر القطن "جيزة 95"، وهو قطن وجه قبلي، عند 105 سنتات/ لبرة، و"جيزة 90" قطن وجه قبلي، 106 سنتات/ لبرة.

بينما ارتفع الحد الأدنى لسعر تصدير الأقطان طويلة التيلة وهي أقطان التصدير (أقطان وجه بحري)، وبلغ الحد الأدنى لسعر القطن "جيزة 94" 115 سنتا/ لبرة، وصنف "جيزة 86" 116 سنتا، ووصل السعر لصنف جيزة 92 إلى 125 سنتا/ لبرة، وصنف جيزة 96 إلى 136 سنتا، لأنه قطن طويل ممتاز، بحسب عزة.

وأضافت عزة أن سبب التوجه لهذه الآلية، هو الحفاظ على قيمة القطن المصري، والقضاء على مضاربات التجار غير المحسوبة في عمليات التصدير والتي تقلل من ربح الفلاحين، وتهدر قيمة القطن في المنافسة العالمية.

وأوضحت رئيسة الاتحاد، أنه تم تحديد الأسعار بأقل نحو 12 سنتا مقارنة بأسعار قطن البيما الأمريكي لكي يتمكن المصدرون من المنافسة في السوق الخارجي، والحفاظ في ذات الوقت على جودة القطن المصري.

ويُلزم اتحاد المصدرين، شركات تجارة الأقطان، بإبرام تعاقدات التصدير بهذه الأسعار كحد أدنى، ولا يتم قبول أي تعاقد بأقل من هذه الأسعار، وفقا لعزة.

وتتوقع عزة رشوان، تراجع حجم صادرات القطن المصري خلال الموسم الجاري مقارنة بالموسم الماضي، نتيجة تخفيض المساحة المزروعة هذا العام، بالإضافة إلى تراجع إنتاجية المحصول.

وكانت صادرات مصر من القطن خلال الموسم الماضي 2018-2019، قفزت بنسبة 60% مقارنة بالموسم السابق له، بحسب ما قالته رئيس اتحاد مصدري الأقطان، لمصراوي.

وبلغ إجمالي القطن المصدر الموسم الماضي نحو 1.8 مليون قنطار من القطن (88 ألف طن)، مقابل نحو1.1 مليون قنطار (بنحو 55 ألف قنطار) في الموسم السابق له.

وارتفع إنتاج محصول القطن في مصر من 1.4 مليون قنطار في الموسم 2017-2018، إلى 2.5 مليون قنطار من القطن الموسم الماضي، بسبب زيادة المساحة المزروعة من القطن، بحسب عزة.

وكانت مساحة الأراضي المزروعة في الوجه البحري (وهو القطن الذي يعتمد عليه في التصدير) الموسم الماضي بلغت 120 ألف فدان، بحسب ما قاله رئيس إحدى شركات تجارة القطن لمصراوي، في وقت سابق.

لكن هذه المساحة تقلصت الموسم الحالي إلى 40 ألف فدان، بعد مطالبات من التجار لوزارة الزراعة، نتيجة تراكم محصول القطن من المواسم السابقة لدى التجار، وفقًا لرئيس الشركة.