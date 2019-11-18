طيران الإمارات تطلب 50 طائرة إيرباص ايه 350 بقيمة 16 مليار دولار

القاهرة- مصراوي:

قالت طيران الإمارات، اليوم الاثنين، إنها قدمت طلبا مؤكدا لشراء 50 طائرة إيرباص ايه 350 في صفقة تبلغ قيمتها 16 مليار دولار بالأسعار الرسمية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة أحمد بن سعيد آل مكتوم "إلى جانب ايه380، ستمنحنا الطائرة ايه350 سعة ومرونة أكبر. سنتمكن من التوسع في أسواق جديدة مع هذه الطائرات".

يمثل الاتفاق الذي جرى توقيعه في معرض دبي الجوي نسخة نهائية ومعدلة من اتفاق أولي لشراء 40 طائرة ايه330 نيو و30 طائرة ايه350، في صفقة كانت معلقة منذ بداية العام.

وتابع "الطائرات الجديدة أقل ضوضاء وتمنحنا بصمة كربونية أقل"، مضيفا أنه يتوقع تسليم أول طائرة ايه350 في 2023.

تحاول كبرى شركات صناعة الطائرات في العالم نيل موافقة نهائية على طلبيات تتجاوز قيمتها 30 مليار دولار من طيران الإمارات بعد تعليقها لما يصل إلى عامين في ظل شكوى شركة الطيران من تأخر التصنيع ومشاكل في الأداء.

وقال الرئيس التنفيذي لإيرباص جيوم فوري "هذه الطلبية دعم قوي جدا للطائرات ايه350 المزودة بأحدث تكنولوجيا".

لكن طيران الإمارات قالت من ناحية أخرى إن الطائرة ايه330 نيو لم تعد محل دراسة.

وأضاف فوري "لا أعلم ما يعنيه هذا بالنسبة للطائرة ايه330 نيو فيما يخص طيران الإمارات. لكن ايه330 نيو تظل مهمة لآخرين. هناك عملاء من مناطق مختلفة يدعمون طلبيات جديدة للطائرة".

قالت طيران الإمارات إنها ما زالت في مفاوضات مع بوينج بشأن طلبية أولية لشراء 40 طائرة 787 دريملاينر.