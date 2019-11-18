التجاري وفا بنك يشارك بأول إصدار لسندات توريق راية القابضة

كتبت- منال المصري:

شارك التجاري وفا بنك إيجيبت في أول عملية إصدار لسندات توريق لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية بقيمة 75 مليون جنيه، بحسب بيان من البنك اليوم الاثنين.

وقال البنك، إن العملية تأتي في إطار مساعدة الشركات على تعظيم قدراتها المالية والعمل على فتح آفاق جديدة للاستثمار.

ويبلغ إجمالي محفظة الإصدار 500 مليون جنيه تشمل حقوقاً مالية ومستحقات آجلة الدفع مضمونة بضمانات مختلفة ومصدرة من قبل 3 شركات تابعة وهما راية للإلكترونيات وأمان للخدمات المالية وأمان لتمويل المشروعات متناهية الصغر، بحسب البيان.

وقالت مروة نبيل مدير إدارة تمويل الشركات والقروض بالبنك، إن هذه العملية تعد أول سند توريق قصير الأجل ومتضمن لمحفظة تمويل المشروعات متناهية الصغر في السوق المصري، مشيرة إلى أن البنك قام بمنح تسهيل لشركة أمان لتمويل المشروعات متناهية الصغر عبارة عن قرض بمبلغ 80 مليون، وذلك تماشيا مع استراتيجية البنك لدعم قطاع التمويل الأصغر.