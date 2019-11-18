  • عاجل:مباشر.. جزر القمر 0 - 0 مصر.. تصفيات أمم إفريقيا

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    مصر وجزر القمر سد النهضة برج كهرباء أوسيم ممالك النار أسعار الفائدة صابرين احتجاجات إيران البلاك فرايداي محاكمة راجح أسعار الذهب الطقس عزل ترامب احتجاجات لبنان

    التجاري وفا بنك يشارك بأول إصدار لسندات توريق راية القابضة

    03:53 م الإثنين 18 نوفمبر 2019
    التجاري وفا بنك يشارك بأول إصدار لسندات توريق راية القابضة

    مروة نبيل مدير إدارة تمويل الشركات والقروض بالبنك

    كتبت- منال المصري:

    شارك التجاري وفا بنك إيجيبت في أول عملية إصدار لسندات توريق لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية بقيمة 75 مليون جنيه، بحسب بيان من البنك اليوم الاثنين.

    وقال البنك، إن العملية تأتي في إطار مساعدة الشركات على تعظيم قدراتها المالية والعمل على فتح آفاق جديدة للاستثمار.

    ويبلغ إجمالي محفظة الإصدار 500 مليون جنيه تشمل حقوقاً مالية ومستحقات آجلة الدفع مضمونة بضمانات مختلفة ومصدرة من قبل 3 شركات تابعة وهما راية للإلكترونيات وأمان للخدمات المالية وأمان لتمويل المشروعات متناهية الصغر، بحسب البيان.

    وقالت مروة نبيل مدير إدارة تمويل الشركات والقروض بالبنك، إن هذه العملية تعد أول سند توريق قصير الأجل ومتضمن لمحفظة تمويل المشروعات متناهية الصغر في السوق المصري، مشيرة إلى أن البنك قام بمنح تسهيل لشركة أمان لتمويل المشروعات متناهية الصغر عبارة عن قرض بمبلغ 80 مليون، وذلك تماشيا مع استراتيجية البنك لدعم قطاع التمويل الأصغر.

    التجاري وفا بنك سندات توريق شركة راية القابضة

    الخبر التالى:

    طيران الإمارات تطلب 50 طائرة إيرباص ايه 350 بقيمة 16 مليار دولار
    تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    المزيد
    المزيد

    إعلان

    إعلان