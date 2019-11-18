البريد يوقع بروتوكول تعاون مع نظيره الموريتاني بمجال التجارة الإلكترونية

كتب- علاء حجاج:

وقعت الهيئة القومية للبريد، اليوم الاثنين، بروتوكول تعاون مشترك في مجال التجارة الإلكترونية مع البريد الموريتاني، وذلك خلال زيارة لوفد من البريد الموريتاني لمصر، بحسب بيان من هيئة البريد اليوم.

ويهدف البروتوكول إلى إتاحة فرصة التسوق الإلكتروني لعملاء البريد الموريتاني من الولايات المتحدة الأمريكية، وإنجلترا، والصين عن طريق مركز التجميع اللوجستي بالقاهرة، وفقا للبيان.

وقال عصام الصغير رئيس مجلس إدارة البريد المصري، إن هذا البروتوكول يهدف إلى فتح آفاق جديدة للتعاون بين مصر وموريتانيا للاستفادة من إمكانيات البريد المصري من أجل تقديم خدمات التجارة الإلكترونية لعملاء البريد الموريتاني بجودة عالية وبأسعار تنافسية.

وبموجب هذا الاتفاق، سيتم استخدام المركز اللوجستي للبريد المصري بمطار القاهرة الدولي في التجارة الإلكترونية، حيث سيتم جمع البعائث من الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، والصين، وشحنها إلى مركز التجميع اللوجستي بالقاهرة، ومن ثم إلى موريتانيا، مما يقلل تكاليف الشحن.

وأوضح الصغير أن زيارة الوفد الموريتاني تأتى بهدف بحث أوجه التعاون وتبادل الخبرات مع البريد المصري، ونقل التجارب الناجحة في مجال البريد بين البلدين.

وقال المصطفى بن عبد الله مدير عام البريد الموريتاني، إن التعاون المشترك مع البريد المصري يسهم في نقل تجربة نجاح البريد المصري في ميكنة الخدمات وتطبيق الشمول المالي.