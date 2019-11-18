أعلى عائد بالسوق.. بنك ناصر يثبت الفائدة على وديعة "رد الجميل" لكبار السن

القاهرة- مصراوي:

قرر بنك ناصر الإبقاء على سعر الفائدة لوديعة "رد الجميل" والمخصصة لكبار السن عند 16% بعائد يصرف سنويًا.

وقال البيان عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك اليوم الاثنين إنه إيمانًا من قيادة البنك بالدور العظيم الذي قدمه آباؤنا وأمهاتنا في المجتمع ممن أتموا 65 عامًا وتقديرًا لهذا الدور فقد قررت قيادات البنك، "الإبقاء على وديعة رد الجميل كما هي بنفس العائد 16٪ ونفس الشروط".

وجاء قرار البنك رغم قرار البنك المركزي يوم الخميس الماضي بخفض سعر الفائدة 1% للمرة الثالثة على التوالي، ليسجل متوسط سعر الفائدة بالمركزي 12.25% على الودائع و13.25% على القروض.

وكان البنك يمنح الشهادة لكبار السن ممن أتموا 70 عامًا إلا أنه عاد وقرر تخفيض السن إلى 65 عامًا.