التضامن تعلن تفاصيل إطلاق الموقع الجديد لبنك ناصر الاجتماعي

القاهرة- مصراوي:

أطلقت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، الموقع الرسمي للبنك، وذلك في إطار إستراتيجية البنك الرامية لتعزيز التواصل مع العملاء وخدمتهم بأقصى فاعلية ممكنة، بحسب بيان من وزارة التضامن اليوم الاثنين.

وقالت الوزيرة، إن الموقع يوفر معلومات شاملة عن البنك وما يقدمه من خدمات ومنتجات، موضحة أن البنك يشهد حاليا مرحلة مهمة من التطوير والتحديث على كافة المستويات.

وأضافت أن الموقع الإلكتروني يعد إحدى قنوات التواصل المهمة بين البنك والعملاء، حيث يتميز الموقع الجديد بسهولة الاستخدام، وبساطة التصميم والمحتوى، ويجمع بين الصور والأيقونات، ليوفر للعملاء السهولة والسرعة في الحصول على مختلف المعلومات حول المنتجات.

وذكر شريف فاروق نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر والعضو المنتدب، إنه تمت إضافة وتعزيز بعض الخصائص في الموقع منها خاصية البحث عن مواقع الفروع وأجهزة الصراف الآلي على خارطة جوجل، وتحديث حاسبة القروض.

وأشار إلى أنه يمكن الاستفادة من هذه الخدمات والمعلومات بشكل سريع وسهل، وذلك بعد الدخول في الموقع الإلكتروني، والتعرف على كافة الخدمات التي يوفرها البنك من خلال هذا الموقع.

وأوضح فاروق أن الهدف من تطوير الموقع الإلكتروني هو تقديم الخدمات الاجتماعية والمصرفية لكافة عملاء البنك وأفراد المجتمع وإلى جميع من يتواصل مع البنك بشكل سريع وسهل، وتعزيز التواصل مع الجميع وتوفير مختلف المعلومات.

وقال إنه تم تقسيم الصفحة الرئيسية في الموقع الإلكتروني إلى عدة أقسام من بينها قسم للخدمات المصرفية، وآخر لخدمات التكافل، وثالث لشرح وتوضيح كل ما يخص صندوق تأمين الأسرة وكل ما يخص النفقة وكيفية الحصول عليها، وقسم رابع لأهم مبادرات البنك، بالإضافة إلى قسم خاص بالأسئلة الشائعة.

كذلك توجد أقسام في الصفحة الرئيسية بالموقع تعطي معلومات حول كيفية التواصل مع البنك، وأيضا يوفر الموقع الإلكتروني المركز الإعلامي الذي يوفر كافة الأخبار الصحفية المتعلقة بالبنك وغيرها من الخدمات والمعلومات التي تساهم في تعزيز التواصل بين البنك وكافة أفراد المجتمع، وفقا لفاروق.

ويحمل العنوان الإلكتروني للموقع الجديد للبنك اسم: Nasser Social Bank