أسعار الذهب تتراجع في السوق المحلي خلال تعاملات الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن جرام الذهب عيار 21 تراجع إلى 655 جنيها مقابل 657 جنيها أمس.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 561 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 749 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5240 جنيها.

وعالميا، تراجعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، مع تنامي التفاؤل حيال علاقات التجارة الأمريكية الصينية إثر تقرير عن "محادثات بناءة" مطلع الأسبوع، في حين حد انخفاض الدولار من خسائر المعدن، بحسب وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0453 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا حوالي 0.1% إلى 1466.09 دولار للأوقية، في حين هبطت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1% أيضا إلى 1466.40 دولار.