الإحصاء: 27% زيادة بصادرات مصر لدول الاتحاد الأفريقي في 2018

القاهرة- مصراوي:

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان اليوم الاثنين، إن قيمة إجمالي صادرات مصر إلى دول الاتحاد الأفريقي وصلت إلى نحو 4.7 مليار دولار في عام 2018، مقابل 3.7 مليار دولار في عام 2017، بنسبة زيادة قدرها 27.4%.

وأضاف الجهاز خلال البيان الذي أصدره بمناسبة الاحتفال بيوم الإحصاء الأفريقي, أن عشر دول أفريقية استحوذ على نسبة 80.9 % من إجمالي صادرات مصر إلى تكتل الاتحاد الأفريقي خلال العام الماضي.

وتضمنت هذه الدول الجزائر بقيمة صادرات مصرية إليها خلال العام الماضي 979.2 مليون دولار، بنسبة 20.7% من إجمالي صادرات مصر إلى التكتل، ثم ليبيا بقيمة صادرات 635.9 مليون دولار بنسبة 13.4%، ثم المغرب بقيمة صادرات 501.6 مليون دولار، بنسبة 10.6%، وتونس بقيمة صادرات 497.7 مليون دولار بنسبة 10.5%.

وجاء السودان في المركز الخامس بين هذه الدول بقيمة صادرات مصرية له 399.3 مليون دولار، بنسبة 8.4%، ثم كينيا بقيمة صادرات 354.6 مليون دولار بنسبة 7.5%، ثم نيجيريا بقيمة صادرات 179.2 مليون دولار بنسبة 3.8%، ثم إثيوبيا بقيمة صادرات 169 مليون دولار، بنسبة 3.6%، ثم إريتريا بقيمة صادرات 116.2 مليون دولار، بنسبة 2.5%، ثم غانا بقيمة صادرات 115.8 مليون دولار بنسبة 2.4%.

وبلغت قيمة إجمالي واردات مصر من دول الاتحاد الأفريقي 2.2 مليار دولار خلال عام 2018، مقابل نحو 1.9 مليار دولار في عام 2017، بنسبة زيادة 18.6%، بحسب جهاز الإحصاء.

واستحوذت أعلى عشر دول أفريقية تصديرا لمصر خلال العام الماضي على نسبة 80.9 % من إجمالي واردات مصر من تكتل الاتحاد الأفريقي خلال نفس العام.

وتضمنت هذه الدول الجزائر بقيمة واردات مصرية منها 398.1 مليون دولار العام الماضي بنسبة 18.1% من إجمالي واردات مصر من التكتل، ثم كينيا بقيمة واردات 287.3 مليون دولار، بنسبة 14.9%، ثم زامبيا بقيمة واردات 266.1 مليون دولار، بنسبة 12.1%، ثم السودان بقيمة واردات 207.5 مليون دولار بنسبة 9.8%.

وجاءت جنوب أفريقيا في المركز الخامس بين هذه الدول بقيمة واردات مصرية منها 195.5 مليون دولار بنسبة 8.9%، ثم المغرب بقيمة واردات 165.5 مليون دولار، بنسبة 7.5%، ثم الكونغو الديمقراطية بقيمة واردات 148 مليون دولار بنسبة 6.4%، ثم تونس بقيمة واردات 140.1 مليون دولار بنسبة 6.4%، ثم نيجيريا بقيمة واردات 121.4 مليون دولار بنسبة 5.5%، ثم ليبيا بقيمة واردات 66 مليون دولار، بنسبة 3%.

وتحتفل دول القارة الأفريقي بيوم الإحصاء الأفريقي، في الثامن عشر من شهر نوفمبر من كل عام، طبقا لقرار اللجنة الاقتصادية الأفريقية التابعة للأمم المتحدة الصادر عام 1993، بهدف رفع مستوى الوعي العام بأهمية الإحصاءات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية, وإيمانا واعترافا بالأهمية المطلقة للإحصاءات الرسمية باعتبارها الأداة الرئيسية للتخطيط والمتابعة، والركيزة الأساسية التي تبنى عليها خطط التنمية على كافة المستويات.