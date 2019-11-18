وزيرة التخطيط: دربنا 24 ألف موظف تمهيدا للانتقال للعاصمة الإدارية

القاهرة- مصراوي:

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إنه تم الانتهاء من تدريب نحو 24 ألف متدرب، في إطار برامج التدريب التي نُفذِت في إطار خطة الدولة لإصلاح الجهاز الإداري، تمهيدا لنقل نحو 51 ألف موظف إلى العاصمة الإدارية الجديدة العام المقبل.

وبحسب بيان من وزارة التخطيط، اليوم الاثنين، أضافت الوزيرة، أنه تم تدريب هؤلاء الموظفين في العديد من البرامج المتخصصة، وفي مختلف المستويات الإدارية سواء القيادية، أو الإدارة الوسطى، أو الإدارة التنفيذية، مع إيلاء اهتمام خاص بالبرامج الموجهة للشباب، وإعداد الكوادر من القيادات النسائية.

جاء ذلك خلال كلمة الوزيرة بمنتدى "مستقبل الرخاء بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية"، والذي عقدته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة اليوم، بالتعاون مع مجلس الأعمال المصري الأمريكي، بحضور جوناثان كوهين السفير الأمريكي الجديد بالقاهرة.

وذكرت الوزيرة أن وزارة التخطيط تشرف على تنفيذ خطة الحكومة الشاملة لحوكمة وإصلاح الجهاز الإداري، وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات المصرية، ويتزامن مع الإعداد الجاري للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشارت إلى أن الخطة تضمنت عددا من المحاور أهمها تحقيق الإصلاح التشريعي، وتحديث القوانين المنظمة لعمل الجهاز الإداري للدولة، والتطوير المؤسسي باستحداث وحدات جديدة في الجهاز الإداري للموارد البشرية والمراجعة الداخلية والتدقيق، وتحسين وميكنة الخدمات الحكومية.

وتابعت الوزيرة أنه يتوازى مع خطة إصلاح وحوكمة الجهاز الإداري التوجه الجاد الذي تتبناه الدولة ويحظى باهتمام خاص ودعم كامل من القيادة السياسية بالتحول إلى مجتمع رقمي، وتشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، والحد من التعامل النقدي، بهدف مكافحة الفساد، وتحقيق الشمول المالي.

كما يهدف التحول لمجتمع رقمي أيضا إلى زيادة كفاءة السياسات النقدية والمالية وتسهيل التسويات المالية، وتهيئة البيئة الداعمة للمنافسة والاستثمار وخلق فرص العمل اللائق والمنتج، بحسب الوزيرة.