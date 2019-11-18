51 شركة سمسرة تنال رخصة مزاولة الشورت سيلينج في البورصة

القاهرة- وكالات:

قال خالد النشار، نائب رئيس الهيئة بعدما قالت الرقابة المالية، لوكالة رويترز اليوم الاثنين، إن 51 شركة تداول أوراق مالية حصلت على ترخيص لتقديم خدمات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع المقرر العمل به اعتبارا من أول ديسمبر المقبل.

وتأتي تصريحات النشار، بعدما قالت الرقابة المالية، أمس الأحد، إن مجلس إدارتها قرر بدء العمل بنظام اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع "الشورت سيلينج" من أول ديسمبر المقبل.

ويقوم نظام بيع الأوراق المالية المقترضة الذي تستهدفه البورصة المصرية على اقتراض المستثمر الأسهم وبيعها فيما بعد بالسوق من خلال عقد بينه وبين شركة السمسرة وأمين الحفظ.

ويبلغ عدد شركات الوساطة المالية والسمسرة في السوق المصرية نحو 128 شركة.

وأصدر رئيس هيئة الرقابة المالية قرارا تنظيميا بشأن قواعد اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع لتفعيل الآلية على أن تقوم البورصة وشركة الإيداع المركزي بإعداد وتجهيز النظم الآلية والمتطلبات الفنية لها، فبراير الماضي.

وتستهدف الآلية المطبقة في كثير من الأسواق الإقليمية والعالمية وزيادة السيولة.