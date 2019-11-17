مدير جنرال إلكتريك الصحية: إطلاق منتجات جديدة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مصر (حوار)

كتبت- منال المصري:

قال عمرو قنديل، المدير العام لشركة جنرال إلكتريك للرعاية الصحية بشمال شرق أفريقيا، إن شركته تعتزم إطلاق منتجات جديدة في مصر تمكن العملاء من تسهيل عملية نقل صور الأشعة الطبية وتشخيص الأورام على مستوى المحافظات بسهولة.

وأضاف في حوار مع مصراوي أن الشركة تتوقع نمو مبيعاتها في مصر خلال العام المقبل، مشيرًا إلى أن الشركة تعمل على إطلاق أول فرع لها في الصعيد والانتشار في بقية المحافظات.

وإلى نص الحوار:

ما الحلول الرقمية المتطورة التي تقدمها الشركة للتغلب على تحديات قطاع الرعاية الصحية في مصر؟

يواجه القطاع الصحي في مصر تحديات متعددة منها عجز في الأطباء في تخصصات الأشعة وتشخيص الأورام، على مستوى المحافظات المختلفة وضعف البنية التكنولوجية.

وتسعى شركة جنرال إلكتريك للرعاية الصحية إلى تقديم حلولًا مبتكرة بما تمتلكه من إمكانيات تكنولوجية لمواجهة هذه التحديات التي تواجه قطاع الرعاية الصحية في مصر عبر أفضل التقنيات التكنولوجية، ولدينا القدرة على ربط المستشفيات بمراكز الأشعة بعضها ببعض لتمكن الأطباء من قراءة صور الأشعه والتشخيص وإرسال التقارير في أي مكان بشكل آمن للغاية وأسهل وأسرع في الوقت.

كما تساهم شركة جنرال إلكتريك في حل أزمة نقص التمويل للقطاعين العام أو الخاص الذي لا يكون متاحًا في بعض الوقت، ووقعت الشركة بروتوكولًا مع بنك مصر بفائدة متناقصة 5%، لتقديم حلول تمويل مبتكرة تساعد العيادات والمستشفيات الناشئة على تطوير وتوسيع أعمالها، واستفاد 10 عملاء من هذا البروتوكول لتقديم الرعاية الصحية حتى الآن.

هل الشركة تعتزم طرح أجهزة تكنولوجية متطورة بالسوق المصري؟

أجرينا حصرًا كاملًا لاحتياجات السوق المصري، واستمعنا لطلبات العملاء، بالقطاعين العام والخاص، وتعتزم الشركة إطلاق منتجات رقمية "ديجيتال" جديدة في مصر، تمكن العملاء من ربط شبكاتهم لتسهيل عملية نقل صور الأشعة أو تشخيص الأورام على مستوى المحافظات بسهولة ويسر.

وبالفعل ركبت الشركة تكنولوجيتها في وزارة الصحة، ومعهد الأورام، وخلال المرحلة المقبلة ستنتشر هذه الأجهزة بشكل أكبر.

كيف يمكن لتقنيات الذكاء الاصطناعي أن تساهم في تطوير قطاع الرعاية الصحية؟

نعمل علي إدخال تقنيات الذكاء الصناعي داخل أجهزتنا بحيث تقدم المساعدة للأطباء في فحص المريض بطريقة أدق وأسهل في التشخيص، وتوفير الوقت، كما يساعد الذكاء الصناعي الطبيب على تحديد وجود ورم من عدمه، بدقة كبيرة مما يقلل من العمل اليدوي، وسرعة فحص المرضى بشكل مبكر.

ومن المقرر دخول هذه الأجهزة التي تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي في مصر بمجرد التوقيع مع أحد عملائنا، وتوفر الشركة هذه الأجهزة مزودة بسوفت ووير يساعد في إجراء تشخيص المريض بشكل مبكر، وهو مايساهم في سرعة علاج المريض.

كيف ترى أعمال الشركة في مصر حاليًا؟

أتوقع نسبة نمو مبيعات الشركة بشكل جيد خلال العام المقبل وذلك مع تعافي الاقتصاد المصري، وزيادة معدلات الإنتاج المحلي وتراجع التضخم وهو ما ينعكس على زيادة أعمال الشركة.

وتعمل الشركة على زيادة أعمالها في مصر، فخلال الأيام الماضية، وقعت مع الجمعية المصرية للأشعة والطب النووي على اتفاقية لتكون الراعي الرسمي لهم على مدار عامين، بغرض الاستثمار في التعليم من خلال الاستعانة بأطباء من الخارج لنقل خبراتهم للأطباء في مصر، وماتوصل له العلم في الخارج في هذا المجال.

ما خطة عمل الشركة في السوق المصري في المرحة المقبلة؟

تركز الشركة في الفترة القادمة على توفير أجهزة طبيه إلكترونية تلبي احتياجات السوق المصري، بأحدث التقنيات التي وصل لها العالم وبأسعار معقولة بناء على التقييم الذي تجريه الشركة كل ربع سنة للسوق المصري.

وترى جنرال إلكتريك، مصر دولة جاذبة للاستثمار على مستوى المنطقة، حيث تتوزع استثمارات الشركة على أكثر من محور تشمل العنصر البشري، كما نعمل على تحقيق الانتشار الجغرافي، فضلًا عن أننا نعمل على إطلاق أول فرع للشركة بالصعيد في محافظة أسيوط في العام المقبل بعد الانتهاء من التجهيزات اللازمة، فضلًا عن وجود مكتب للشركة في الإسكندرية، كما تم افتتاح مركز تدريب للشركة في التجمع الخامس، بجانب المقر الرئيسي، وأنشأت مركز تدريب بهدف توفير التدريبات اللازمة للأطباء على كيفية تشغيل الأجهزة الأطبية والتعامل معها باحترافية.

وتقدم الشركة خدمات الحلول بعد عملية ما بعد البيع مثل الصيانة أو إصلاح الأجهزة حسب طبيعة كل جهاز، لأن أغلب أجهزة الشركة ضخمة الحجم.