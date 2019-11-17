الغرف التجارية: خفض سعر الفائدة يقلل تكلفة السلع ويزيد الاستثمارات

كتبت- منار الرخ:

قال ابراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس غرفة القاهرة، إن خفض سعر الفائدة له انعاكس ايجابي، خلال الفترة المقبلة، لأنه سيقلل من تكلفة السلع ويشجع الشركات علي التوسع في استثماراتها بالسوق.

وأضاف العربي في بيان صحفي اليوم الأحد أن خفض الفائدة سيؤدي إلى رفع الإنتاج ومن ثم زيادة معروض السلع المختلفة وهو ما ينعكس بالطبع على تراجع الأسعار.

وقرر البنك المركزي، الخميس الماضي، خفض أسعار الفائدة 1% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، لتصل إلى 12.25% للإيداع، و13.25% للإقراض، وذلك للمرة الثالثة على التوالي، والرابعة منذ بداية العام.

وأضاف العربي، في البيان أن المبادرات التي تتم حاليا سواء خفض سعر الفائدة، أو إقامة معارض موسمية، وسعي منتسبي الغرف التجارية للتنازل عن جزء من هامش الربح لخفض أسعار السلع، هدفها خدمة المواطن وتحريك السوق.

وأشاد العربي، بمثل هذه المبادرات التي تؤدي إلى تنشيط الحركة التجارية والاستثمارية وتوسع الشركات في استثماراتها ودخول شركات جديدة سوق العمل بايجابيات جديدة منها زيادة الانتاج وتوفير مزيدا من فرص العمل.