بنك مصر إيران يخفض الفائدة 0.5% على الودائع.. ويثبتها على حسابات التوفير
كتبت- منال المصري:
قال مصدر مسؤول في بنك مصر إيران، في تصريحات خاصة لـ "مصراوي"، إن لجنة الأصول والخصوم "ألكو" في البنك قررت خفض الفائدة 0.5% على الودائع.
وأبقت اللجنة الفائدة دون تغيير على الشهادة الإدخارية ذات آجال 3 سنوات للعائد الثابت وحساب التوفير دون تغيير.
وبحسب المصدر فإن الفائدة على الشهادة الثلاثية للعائد الثابت استقرت عند 11.5% للعائد الشهري، و12% للعائد الربع سنوي.
ويأتي القرار تماشيا مع قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1% في اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس الماضي ليسجل متوسط سعر الفائدة بالمركزي 12.25% على الإيداع و13.25% على الإقراض.
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