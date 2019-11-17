بنك مصر إيران يخفض الفائدة 0.5% على الودائع.. ويثبتها على حسابات التوفير

كتبت- منال المصري:

قال مصدر مسؤول في بنك مصر إيران، في تصريحات خاصة لـ "مصراوي"، إن لجنة الأصول والخصوم "ألكو" في البنك قررت خفض الفائدة 0.5% على الودائع.

وأبقت اللجنة الفائدة دون تغيير على الشهادة الإدخارية ذات آجال 3 سنوات للعائد الثابت وحساب التوفير دون تغيير.

وبحسب المصدر فإن الفائدة على الشهادة الثلاثية للعائد الثابت استقرت عند 11.5% للعائد الشهري، و12% للعائد الربع سنوي.

ويأتي القرار تماشيا مع قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1% في اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس الماضي ليسجل متوسط سعر الفائدة بالمركزي 12.25% على الإيداع و13.25% على الإقراض.