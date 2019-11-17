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بنك الكويت الوطني يخفض الفائدة 1% على الشهادات الإدخارية

04:24 م الأحد 17 نوفمبر 2019
بنك الكويت الوطني يخفض الفائدة 1% على الشهادات الإدخارية

الكويت الوطني

كتبت- منال المصري:

قال مصدر مسؤول في بنك الكويت الوطني مصر، إن لجنة الأصول والخصوم بالبنك قررت خفض الفائدة 1% على الشهادات الإدخارية ذات آجال 3 سنوات و5 سنوات في اجتماعها اليوم الأحد تماشيا مع قرار البنك المركزي.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" أن الفائدة تراجعت على الشهادة الثلاثية لتسجل 11% للعائد الشهري مقارنة 12% بينما تراجعت إلى 11.5% بدلا من 12.5% للعائد الربع سنوي.

وانخفضت الفائدة على الشهادة الإدخارية الخماسية إلى 11% بدلا من 12% للعائد الشهري، بحسب المصدر.

وأشار المصدر إلى أن البنك قرر أيضًا خفض الفائدة على شرائح حسابات التوفير والودائع 0.25% على الشرائح المرتفعة فقط مع إبقاء الفائدة على الشرائح الصغيرة دون تغيير.

وكان البنك المركزي قرر خفض الفائدة 1% في اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس الماضي للمرة الثالثة على التوالي ليسجل متوسط سعر الفائدة بالمركزي 12.25% على الودائع و13.25% على القروض.

بنك الكويت الوطني الشهادات الإدخارية أسعار الفائدة

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