بنك الكويت الوطني يخفض الفائدة 1% على الشهادات الإدخارية
كتبت- منال المصري:
قال مصدر مسؤول في بنك الكويت الوطني مصر، إن لجنة الأصول والخصوم بالبنك قررت خفض الفائدة 1% على الشهادات الإدخارية ذات آجال 3 سنوات و5 سنوات في اجتماعها اليوم الأحد تماشيا مع قرار البنك المركزي.
وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" أن الفائدة تراجعت على الشهادة الثلاثية لتسجل 11% للعائد الشهري مقارنة 12% بينما تراجعت إلى 11.5% بدلا من 12.5% للعائد الربع سنوي.
وانخفضت الفائدة على الشهادة الإدخارية الخماسية إلى 11% بدلا من 12% للعائد الشهري، بحسب المصدر.
وأشار المصدر إلى أن البنك قرر أيضًا خفض الفائدة على شرائح حسابات التوفير والودائع 0.25% على الشرائح المرتفعة فقط مع إبقاء الفائدة على الشرائح الصغيرة دون تغيير.
وكان البنك المركزي قرر خفض الفائدة 1% في اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس الماضي للمرة الثالثة على التوالي ليسجل متوسط سعر الفائدة بالمركزي 12.25% على الودائع و13.25% على القروض.
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