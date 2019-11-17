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    بلتون يتوقع ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى 115 مليار دولار في العام المالي الجاري

    03:29 م الأحد 17 نوفمبر 2019
    بلتون يتوقع ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى 115 مليار دولار في العام المالي الجاري

    مقر بنك بلتون فايننانشيال

    كتب- عبدالقادر رمضان:

    توقعت عالية ممدوح، رئيس قسم البحوث في بنك استثمار بلتون فاينانشيال، ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى 115 مليار دولار بنهاية العام المالي الجاري في يونيو 2020.

    وقالت إن الدين الخارجي من المتوقع أن يواصل ارتفاعه في العام المقبل إلى حوالي 119 مليار دولار.

    أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، في أكتوبر الماضي ارتفاع رصيد الدين الخارجي لمصر إلى نحو 108.7 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي، بزيادة بنحو 16.1 مليار دولار مقارنة بنهاية يونيو 2018.

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