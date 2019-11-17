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    مصدر: هيرميس لعبت دور المستشار المالي لاتفاق صندوق مصر السيادي مع الإمارات

    02:12 م الأحد 17 نوفمبر 2019
    مصدر: هيرميس لعبت دور المستشار المالي لاتفاق صندوق مصر السيادي مع الإمارات

    خلال زيارة الرئيس السيسي للإمارات

    كتب- عبدالقادر رمضان:

    قال مصدر مسؤول، لمصراوي، إن المجموعة المالية هيرمس، قامت بدور المستشار المالي لاتفاقية تأسيس منصة استثمار مشتركة بين الصندوق السيادي المصري "ثراء" مع دولة الإمارات.

    وأضاف المصدر أن مكتب حلمي حمزة وشركاه (بيكر مكنزى) لعب دور المستشار القانوني.

    وكانت رئاسة الجمهورية أعلنت يوم الخميس الماضي عن تأسيس منصة استثمار مشتركة بقيمة 20 مليار دولار مع الإمارات العربية المتحدة.

    وجاء توقيع الاتفاق على هامش الزيارة التي بها الرئيس عبد الفتاح السيسي للإمارات.

    وأضاف بيان الرئاسة أن المنصة ستستثمر في مجموعة من القطاعات والأصول عبر شركة أبوظبي التنموية القابضة وصندوق مصر السيادي.

    وذكر بيان أن المنصة ستستثمر في قطاعات مثل الصناعات التحويلية والطاقة التقليدية والمتجددة والتكنولوجيا والأغذية والخدمات اللوجستية والمالية والبنية التحتية وغيرها.

    المجموعة المالية هيرمس الصندوق السيادي المصري الإمارات مكتب حلمي حمزة وشركاه بيكر مكنزى

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