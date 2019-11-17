هواوي: ترددات الجيل الخامس ستكون جاهزة في 70 دولة بنهاية 2020 (حوار)

هواوي تتوقع 500 مليون مستخدم لتقنية الجيل الخامس بمجتمع الأعمال خلال ثلاث سنوات

شو : قدمنا تجربة لاستخدام الجيل الخامس مع المصرية للاتصالات من خلال كاميرا 360 درجة وتطبيقات VR

هواوي لديها 27 شبكة من إجمالي 40 شبكة للجيل الخامس على مستوى العالم

حوار- علاء حجاج :

تتوقع شركة هواوي أن يصل عدد مستخدمي تقنية الجيل الخامس بين الشركات ومجتمع الأعمال إلى 500 مليون مستخدم خلال ثلاث سنوات، بحسب ما قاله تايدو شو الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات للمنتجات اللاسلكية بشركة هواوي مصر.

وقال شو في حوار مع مصراوي، على هامش مؤتمر الاتصالات الرديوية الذي يعقد في شرم الشيخ حاليا، إن الشركة تمكنت من بناء 27 شبكة للجيل الخامس على مستوى العالم من إجمالي 40 شبكة.

وأضاف أن الشركة استعرضت بالتعاون مع المصرية للاتصالات تطبيق لتقنية الجيل الخامس خلال فعاليات المؤتمر.

ما أخر التطورات التجارية الخاصة بتشغيل تكنولوجيا الجيل الخامس؟

من المتوقع أن يتطور نظام الجيل الخامس كليًا خاصة بين شركات الأعمال في عام 2020. ونتوقع أن يصل عدد مستخدمي شبكات الجيل الخامس إلى 500 مليون مستخدم في غضون 3 سنوات، بينما سيزداد عدد مستخدمي الجيل الرابع للعدد نفسه في غضون 6 سنوات، ومستخدمي الجيل الثالث في 9 سنوات.

بنهاية شهر سبتمبر 2019، أحرزت تكنولوجيا الجيل الخامس تطورات متعددة على المستوى العالمي، فوصل عدد شبكات الجيل الخامس الجاري استخدامها تجاريًا إلى 40 شبكة من بينها 27 شبكة تابعة لهواوي، كما تم إطلاق أكثر من 120 بوابة لشبكات الجيل الخامس والمقصود بها أدوات النفاذ إلى تقنية الجيل الخامس مثل الهواتف الذكية التي تدعم تقنية الجيل الخامس، ومعدات أماكن عمل العملاء المعروفة تقنياً باسم CPE، ونقاط الاتصال لشبكات المحمول والأجهزة بالمنازل.

متى سيتم توفير ترددات الجيل الخامس في دول العالم؟

أكملت 35 دولة حول العالم مؤخرًا إجراءات تخصيصات أو تراخيص مناسبة لشبكات الجيل الخامس في نطاق ترددي واحد على الأقل بحلول نهاية سبتمبر 2019.

وستصبح ترددات الجيل الخامس جاهزة في أكثر من 70 دولة بحلول نهاية عام 2020.

ما خطة هواو ي للاستثمار في الأبحاث وتطوير تكنولوجيا الجيل الخامس؟

استثمرت هواوي 4 مليارات دولار في أبحاث وتطوير منتجات وتكنولوجيا الجيل الخامس منذ عام 2009 وحتى 2019، وتمتلك هواوي 2570 براءة اختراع أساسية لتكنولوجيا الجيل الخامس، وهو ما يمثل أكثر من 20 ٪ من براءات الاختراع عالميا في تقنية الجيل الخامس مما يضع هواوي في المرتبة الأولى بين جميع مقدمي هذه التكنولوجيا.

وستستمر هواوي في ضخ استثماراتها في تكنولوجيا الجيل الخامس، ويعمل حاليًا أكثر من 10 آلاف عاملًا في البحث والتطوير لشبكات الجيل الخامس، وتسعى هواوي من خلال أعمال البحث والتطوير لشبكات الجيل الخامس لتحسين جودة المنتجات، وتطوير أداء الشبكات، وتقليل تكلفة الأعمال ومعدل استهلاك الطاقة في المحطات.

كيف تقيم أداء مبيعات هواوي عالميًا بالنسبة لتكنولوجيا الجيل الخامس؟

تساهم منتجات وحلول شبكات الجيل الخامس الخاصة بشركات الأعمال من هواوي في تسريع التقدم التجاري في جميع أنحاء العالم. وفي شهر سبتمبر الماضي، فازت هواوي بـ 60 عقدًا تجاريًا لشبكات الجيل الخامس، وأكملت أكثر من 400 ألف شحنة للأجهزة الموردة لشبكات الجيل الخامس.

هل هناك تعاونا بين هواوي ومقدمي خدمات محليين في مصر حول تقنية الجيل الخامس؟

بالطبع لدينا تعاون مع مختلف مقدمي خدمات الاتصالات في مصر، وعلى سبيل المثال قدمنا أكثر من نموذج مع الشركة المصرية للاتصالات خلال فعاليات مؤتمر الاتحاد الدولي للاتصالات الراديوية والذي يقام حاليا في شرم الشيخ .

حدثنا أكثر عن التطبيق لتقنيات الجيل الخامس الذي استعرضته هواوي والمصرية للاتصالات خلال المؤتمر؟

قدمت هواوي عرضًا تفصيليًا بالتعاون مع المصرية للاتصالات بتطبيق مدعوم بتقنية الجيل الخامس من خلال كاميرا 360 درجة مدعومة بشبكات 5G، وتطبيقات VR (الواقع الافتراضي) في المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 2019.

وتم بث العرض باستخدام كاميرا عالية الدقة 360 درجة تنقل الفيديو إلى نظارات مدعومة بتقنية الواقع الافتراضي لتمكن المشاهدين من معايشة التجربة.

تم استخدام منصة هواوي 5G لشركات الأعمال ونظام الألياف الضوئية من المصرية للاتصالات لنقل مقاطع الفيديو من الكاميرا إلى نظارات الـ VR.

أُجري العرض باستخدام ترددات بقوة 3.5GHz ومشغل بقوة 100 ميجاهيرتز. تم نقل العرض على مشغل بسرعة 3.5 جيجا هيرتز وترددات بسرعة 100 ميجابايت في الثانية، حقق العرض سرعة تنزيل تبلغ 3 جيجابت في الثانية، ووصلت سرعة التحميل إلى 200 ميجابت في الثانية من خلال جهاز واحد.

ويتماشى هذا العرض التوضيحي مع الخطة الاستراتيجية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات المصرية 2030 التي تركز على التنمية المستدامة وتحسين الحياة في مصر. ويمكن استخدام التطبيق الذي تم تقديمه للحصول على تجربة سياحية باستخدام تقنية الواقع الافتراضي (VR) الاستفادة منه للأغراض الأمنية.