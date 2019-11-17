أسعار البطاطس والبصل والبرتقال تتراجع في سوق العبور خلال تعاملات اليوم

القاهرة- مصراوي:

تراجعت أسعار البطاطس والبصل والباذنجان والبرتقال والرمان، فيما ارتفع سعر الفلفل الحامي، خلال تعاملات اليوم الأحد بسوق العبور مقارنة بأمس.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين جنيهين و4 جنيهات.

البطاطس بين 3 و5 جنيهات بتراجع 50 قرشًا.

البصل بين 2.5 و4.5 جنيه بارتفاع 50 قرشًا.

الكوسة بين 4 و5 جنيهات.

الفاصوليا بين 5 و7 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات بانخفاض 50 قرشًا.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات بارتفاع جنيه.

الملوخية بين 2 و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات.

القلقاس بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

الجوافة بين جنيهين و5 جنيهات.

الرمان بين جنيهين و6 جنيهات بتراجع جنيه.

البرتقال البلدي بين جنيهين و3.5 جنيه بانخفاض 50 قرشًا.

الفراولة بين 3 و5 جنيهات.

الليمون البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.