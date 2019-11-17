الدولار يتراجع في 3 بنوك مع بداية تعاملات اليوم

القاهرة- مصراوي:

تراجع سعر صرف الدولار في بنوك قناة السويس وكريدي أجريكول وأبو ظبي الإسلامي، فيما استقر في 7 بنوك أخرى، مع بداية تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بأسعاره الخميس الماضي.

وانخفض سعر الدولار في بنك قناة السويس قرشين إلى 16.06 جنيه للشراء و16.16 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار بقيمة قرشين بنك كريدي أجريكول عند 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي بقيمة قرشين عند 16.09 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع.

استقر سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي ومصر والإسكندرية، عند 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، إلى 16.06 جنيه للشراء و16.16 جنيه للبيع.

وبقى سعر الدولار في بنك العربي الأفريقي، ثابتًا عند 16.08 جنيه للشراء و16.18 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأجنبية في بنك والتعمير الإسكان عند 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيب

وبقى سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنك البركة عند 16.10 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع.