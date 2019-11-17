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    صعود طفيف لمؤشر البورصة الرئيسي مع بداية التعاملات

    10:29 ص الأحد 17 نوفمبر 2019
    صعود طفيف لمؤشر البورصة الرئيسي مع بداية التعاملات

    مقر البورصة المصرية

    القاهرة- مصراوي:

    ارتفعت المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.04% إلى مستوى 14551 نقطة.

    كما تراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.14%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.36%.

    وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض بنسبة 0.43% بنهاية تعاملات الخميس الماضي.

    البورصة مؤشرات البورصة السندات والاسهم

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