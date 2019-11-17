صعود طفيف لمؤشر البورصة الرئيسي مع بداية التعاملات
10:29 ص الأحد 17 نوفمبر 2019
القاهرة- مصراوي:
ارتفعت المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.04% إلى مستوى 14551 نقطة.
كما تراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.14%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.36%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض بنسبة 0.43% بنهاية تعاملات الخميس الماضي.
الخبر التالى:الدولار يتراجع في 3 بنوك مع بداية تعاملات اليوم
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز
-
408
-
288
-
222
-
184
-
155
-
149
-
136
-
133
-
131
-
105
-
82
-
77
-
70
-
47