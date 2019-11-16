وزيرالتجارة يرأس الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المصري العماني بمسقط

كتبت- دينا خالد:

رأس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، وعلي بن مسعود السنيدي، وزير التجارة والصناعة العماني، اليوم السبت، فعاليات الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المصري العماني المشترك، والذي عقد بالعاصمة العمانية مسقط.

وأشار عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، خلال الاجتماع، إلى أهمية بحث فرص التصدير المباشر بين الموانئ المصرية والعمانية، وذلك لتعزيز حجم التجارة بين البلدين الذي بلغ العام الماضي نحو 412 مليون دولار, مشيرا إلى أنه يمكن مضاعفة حجم التجارة لمستويات ترقى لمستوى العلاقات الوطيدة بين البلدين.

وأكد نصار أيضا أهمية بحث فرص التعاون الاستراتيجي في المجال اللوجستي لتنشيط حركة التجارة لمنطقة الخليج وبعض الدول الآسيوية، وكذا منطقة شرق أفريقيا عن طريق الموانئ العمانية والتي تشمل موانئ صلالة، وصحار، والدقم.

وقال إن القطاع الخاص المصري والعمانى يلعبان دورا رئيسيا ومحوريا في تنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين، معربا عن أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المصري العماني المشترك لتحقيق نقلة نوعية في مستوى العلاقات المشتركة وبصفة خاصة في مجالات النقل واللوجستيات وربط الموانئ، لتحقيق الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز لكل من البلدين.

وأكد نصار، أهمية تشجيع إقامة المعارض المتخصصة وتسهيل مشاركة القطاع الخاص في المعارض التجارية والصناعية والترويجية، التي تقام في مصر وعمان.

وأعرب نصار، عن تطلعه لإقامة معرض ومهرجان للمنتجات المصرية في سلطنة عمان، مصحوبا بعدد من الفاعليات الثقافية والتراثية المصرية، وذلك تحت رعاية وزيري التجارة والصناعة بالبلدين، داعيا الجانب العماني لزيارة مصر خلال النصف الأول من العام المقبل لعقد الاجتماع الثاني من مجلس الأعمال المصري العماني.