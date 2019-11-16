القاهرة تستضيف المؤتمر المصرفي العربي السنوي في ديسمبر المقبل

كتبت- منال المصري:

يعقد اتحاد المصارف العربية، المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2019، بالقاهرة، في ديسمبر المقبل، بعنوان "انعكاسات التقلبات السياسية على مسار العمل المصرفي".

ومن المنتظر أن يحضر المؤتمر وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، وممثلو شركة ماستر كارد العالمية للمدفوعات الإلكترونية، ومسؤولو الجهاز المصرفي المصري والعربي، بحسب بيان من اتحاد المصارف العربية اليوم السبت.

ويناقش المؤتمر الإصلاحات الاقتصادية وأثرها في تحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي، وكيف يساهم برنامج الطروحات الحكومية في تنشيط سوق المال، وانعكاسات التقلبات السياسية على مسار العمل المصرفي.

ويتناول المؤتمر انعكاسات الضغوطات التي تفرضها التشريعات الدولية على العمل المصرفي، وتطبيق التشريعات الدولية، والتعامل مع العقوبات، وتلبية متطلبات المصارف المراسلة، والمصارف بين الالتزام بالتشريعات والاستمرار في عملها التقليدي.

وأشار البيان، إلى أن المؤتمر سيناقش أيضا الثورة الصناعية الرابعة، والتغيرات التي أحدثتها التكنولوجيا المالية في العمل المصرفي، وآفاق تطبيق الثورة الصناعية الرابعة في المنطقة العربية، وتعزيز الابتكارات الجديدة في الصناعة المصرفية.