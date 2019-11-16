معيط: تأهيل الكوادر الشابة بالمالية يساهم في تنفيذ رؤية "مصر 2030"

كتب- مصطفى عيد:

قال محمد معيط وزير المالية، إن تأهيل كوادر الصف الثاني والصف الثالث لتولي المواقع القيادية في وزارته يساهم في تنفيذ أهداف رؤية "مصر 2030"، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم السبت.

وأضاف الوزير، خلال ملتقى مراجعة وتقييم الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية، الذي اختتم أعماله اليوم السبت بحضور 70 من قيادات الإدارة بالوزارة، إن تأهيل كوادر الصف الثاني والصف الثالث بالوزارة جزء أصيل من المسئولية الوظيفية والوطنية لرؤساء القطاعات.

وذكر أنه لا يرى سبيلًا لتحقيق ذلك سوى العمل بروح الفريق الواحد وإفساح المجال للطاقات الشابة التي تمتلك أفكارًا خلاقة تُسهم في تحويل التحديات إلى فرص واعدة لتحقيق المستهدفات المالية بما يعزز قوة الاقتصاد القومي وتنفيذ الأهداف الاستراتيجية للحكومة وفق رؤية "مصر 2030".

وأشار معيط، إلى أنه لابد من التركيز على بناء قدرات شباب العاملين بالوزارة، وتيسير سبل الارتقاء بكفاءتهم علميًا وإداريًا وتوطين الخبرات الدولية المتميزة، ورفع مستوى الأداء على النحو الذي يُسهم في سرعة إنجاز مصالح المواطنين والبت في طلباتهم.

وأكد أن تبادل الخبرات يُسهم في اتخاذ القرارات الصائبة في الوقت المناسب، ويضمن تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية.