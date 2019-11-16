انخفاض البوري والجمبري.. أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم

كتبت- دينا خالد:

انخفض سعر كيلو السمك البوري، 4 جنيهات، خلال تعاملات اليوم السبت، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستواه أمس الجمعة، ليتراوح بين 40 و50 جنيها.

وتراجع سعر كيلو الجمبري 20 جنيها، ليتراوح بين 300 جنيه و350 جنيها، خلال تعاملات اليوم بسوق العبور.

فيما استقر سعر كيلو السمك البلطي، خلال تعاملات اليوم بسوق العبور، ليتراوح بين 24 و30 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 50 و64 جنيها.

واستقر سعر كيلو السمك الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها، واستقر سعر كيلو السبيط والكاليماري، ليتراوح بين 90 جنيها و200 جنيه.

وسجل سعر كيلو الكابوريا، اليوم، بين 30 و150 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.