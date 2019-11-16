بدءا من الغد.. طوارئ بالبنوك لحسم الفائدة على الودائع والقروض

كتبت- منال المصري:

قال مسؤولون بعدد من البنوك، إن لجان الأصول والخصوم "الأليكو" ببنوك الأهلي المصري، ومصر، والعقاري المصري، ومصر إيران، والتنمية الصناعية، والتعمير والإسكان، ستجتمع إما غدا الأحد أو خلال الأسبوع الجاري، لبحث موقف الفائدة على جميع الأوعية الإدخارية من شهادات ادخارية، وحسابات توفير، وودائع تماشيا مع قرار البنك المركزي.

ويأتي ذلك بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1% في اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس الماضي، للمرة الثالثة على التوالي، ليسجل سعر الفائدة 12.25% على الإيداع، و13.25% على الإقراض.

وقال محمد الإتربي رئيس بنك مصر، لمصراوي، إن لجنة الأصول والخصوم بالبنك ستجتمع غدا لبحث خفض الفائدة على حساب التوفير، والودائع والقروض، وذلك في ضوء تكلفة الأموال بالبنك.

وقال هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي المصري، إن لجنة الأصول والخصوم بالبنك ستجتمع خلال الأيام المقبلة لبحث خفض الفائدة على حسابات التوفير والودائع بالبنك.

ويطرح البنك الأهلي ثلاثة أنواع من حسابات التوفير وهي حساب التوفير العادي، وحساب توفير المستقبل ذات الفائدة المميزة، وحساب توفير أصحاب المعاشات.

وكان البنك الأهلي المصري ومصر سارعوا بالإعلان عن خفض الفائدة 1%، على الشهادات ذات العائد الثابت لأجل 3 سنوات، عقب قرار المركزي بخفض الفائدة بحسب تصريحات سابقة لرئيسي البنكين لمصراوي، يوم الخميس.

وخفض البنك الأهلي الفائدة على الشهادة البلاتينية الثلاثية لتسجل 13% سنويا على الشهادة ذات دورية صرف العائد الشهرية، أو 13.25% على الشهادات ذات دورية صرف العائد ربع السنوية، فيما خفض بنك الاستثمار القومي الفائدة على شهادة الاستثمار "ب" لأجل عام، التي يطرحها من خلال فروع البنك الأهلي، إلى 13.75% سنويا بدورية صرف شهرية.

كما انخفضت الفائدة على شهادة القمة في بنك مصر إلى 13% سنويا يصرف العائد عليها شهريا لأجل 3 سنوات.

وقال السيد القصير رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، لمصراوي، إن لجنة "الأليكو" بالبنك ستجتمع خلال الأسبوع الجاري، لبحث خفض الفائدة على شهادة الادخار "حصاد" لأجل 3 سنوات، ذات العائد السنوي 13%، يصرف شهريا، وكذلك لحسم الفائدة على حساب التوفير والودائع بالبنك.

وقال عمرو جاد الله نائب رئيس البنك العقاري المصري، لمصراوي، إن لجنة الأصول والخصوم بالبنك ستجتمع غدا لبحث خفض الفائدة على الشهادة الادخارية، بعد قرار البنك المركزي يوم الخميس بخفض الفائدة

وكان جادالله، قال لمصراوي أمس، إن البنك العقاري قرر يوم الخميس الماضي خفض الفائدة1% على الودائع قصيرة وطويلة الأجل، وإبقاء الفائدة على حساب التوفير دون تغيير.

وذكر تامر الصادق نائب رئيس قطاع المعاملات الدولية في بنك مصر إيران، لمصراوي، إن لجنة الأليكو بالبنك ستجتمع غدا الأحد لبحث خفض الفائدة على جميع الأوعية الادخارية والقروض، وذلك في ضوء قرار المركزي وتحركات السوق.

وقال هيثم عبد الفتاح رئيس قطاع الخزانة والمعاملات الدولية في بنك التنمية الصناعية، لمصراوي، إن البنك سيشهد اجتماعا غدا لبحث مصير الفائدة على الأوعية الادخارية المختلفة مثل حساب التوفير العادي والودائع قصيرة وطويلة الأجل، والشهادة الادخارية ذات العائد الثابت، كما سيبحث البنك خفض الفائدة على القروض الشخصية المختلفة.

وقال مصدر مسؤول في بنك التعمير والإسكان، إن لجنة الأصول والخصوم بالبنك تجتمع غدا لبحث خفض الفائدة على جميع الأوعية الادخارية المختلفة، بعد قرار المركزي.