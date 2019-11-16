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    أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور خلال تعاملات اليوم

    11:09 ص السبت 16 نوفمبر 2019
    أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور خلال تعاملات اليوم

    أسعار الخضروات والفاكهة

    كتبت- دينا خالد:

    استقرت أسعار عدد من الخضراوات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم السبت، عند مستوياتها أمس الجمعة، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، فيما تراجعت أسعار كيلو الطماطم والجوافة بين 50 قرشا وجنيه واحد.

    وتراوح سعر كيلو الطماطم بين جنيهين و4 جنيهات، خلال تعاملات اليوم، ووصل سعر كيلو الجوافة إلى بين جنيهين و5 جنيهات.

    ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

    أسعار الخضروات:

    الطماطم بين جنيهين و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

    البطاطس بين 3 جنيهات و 5.5 جنيه.

    البصل بين جنيهين و4.5 جنيه.

    الكوسة بين 4 و5 جنيهات.

    الفاصوليا بين 5 و7 جنيهات.

    الباذنجان البلدي بين جنيهين و3 جنيهات.

    الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4.5 جنيه.

    الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و3 جنيهات.

    الملوخية بين 2 و3 جنيهات.

    الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات.

    القلقاس بين 4 و7 جنيهات.

    أسعار الفاكهة:

    الجوافة بين جنيهين و5 جنيهات، بتراجع جنيه.

    الرمان بين 3 و6 جنيهات.

    البرتقال البلدي بين 2.5 و3.5 جنيه.

    الفراولة بين 3 و5 جنيهات.

    الليمون البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.

    أسعار الخضر أسعار الفاكهة سوق العبور

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