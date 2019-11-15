البنك الأهلي يوقع إتفاقية بـ 30 مليون جنيه لتفعيل توأمة بين جامعة عين شمس ومستشفى رويال برومبتون

كتبت- منال المصري:

وقع البنك الأهلي المصري على اتفاقية مع جامعة عين شمس ومستشفى رويال برومبتون بهدف إقامة توأمة بين مستشفيات جامعة عين شمس ومستشفيات رويال برومبتون بلندن، بحسب بيان من البنك اليوم الجمعة.

وقال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي إن البنك يسعى من خلال الاتفاقية الثلاثية إلى منح تمويل بقيمة 30 مليون جنيه على مدار 5 سنوات بهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنه لمستشفيات جامعة عين شمس التي تخدم فئة كبيرة من المرضي في كافة التخصصات بدون مقابل وذلك بالاستعانة بخبرات مستشفى رويال برومبتون .

وأضاف أن البنك يساهم حتى الآن بما يجاوز 210 ملايين جنيه لمستشفيات الجامعة بتخصصاتها المختلفة وهو ما يندرج ضمن مساهمات البنك في مختلف مجالات المسؤولية المجتمعية.

وأوضح أن مساهمات البنك في المسؤولية المجتمعية بلغت 6 مليارات جنيه في 4 سنوات الأخيرة.

وأضاف عكاشة أن وصل نصيب مساهمات البنك في ملف التعليم والصحة 2.750 مليار جنيه تتراوح بين مليار جنيه في التعليم و1.750 مليون جنيه في الصحة خلال 4 سنوات وهو ما يؤكد فاعلية الاستراتيجية البنك في هذا الشأن.

وقال محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، أن اتفاقية التوأمة بين مستشفى الدمرداش التابعة للجامعة ومستشفى رويال برومبتون، تأتي سعيا لرفع كفاءة المستشفى والتي تعد من أهم المستشفيات التي تخدم حوالي نصف المليون مريض سنويا من محافظة القاهرة والمحافظات المجاورة.