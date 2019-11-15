بعد خفض المركزي.. خريطة سعر الفائدة على الشهادات متغيرة العائد بـ21 بنكًا

كتبت- منال المصري:

انخفضت أسعار الفائدة في البنوك على الشهادات متغيرة العائد تلقائيًا بعد قرار البنك المركزي أمس بخفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض.

وقرر البنك المركزي أمس خفض الفائدة 1% للمرة الثالثة على التوالي ليسجل متوسط سعر الفائدة حاليا 12.25% على الإيداع و13.25% على الإقراض.

وتتأثر أسعار الفائدة على الشهادات متغيرة العائد، بقرارات البنك المركزي بشأن الفائدة، كون سعرها مرتبطًا بسعر الفائدة في البنك المركزي.

وستنخفض الفائدة بنسبة 1% على شهادات متغيرة العائد سواء للعملاء القائمين المكتتبين في الشهادات أو الجدد بداية من يوم الأحد المقبل دون أي تدخل من البنوك المصدرة للشهادات.

وتتباين سعر الفائدة على الشهادات متغيرة العائد من بنك إلى آخر فتربط بعض البنوك سعر الفائدة على الشهادة بأعلى 0.25% عن سعر الفائدة بالمركزي مثل البنك الأهلي ومصر، وبعض البنوك تحدد سعرها بأقل 0.25% أو أكثر حسب سياسة كل بنك.

ويعرض مصراوي خريطة أسعار الفائدة على الشهادات متغيرة العائد ذات آجال 3 سنوات في 21 بنكًا في الجدول التالي.