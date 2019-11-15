البنك العقاري المصري يخفض سعر الفائدة 1% على الودائع قصيرة وطويلة الأجل

كتبت-منال المصري:

قال عمرو جاد الله، نائب رئيس البنك العقاري المصري، إن لجنة الأصول والخصوم بالبنك قررت أمس خفض الفائدة 1% على جميع آجال الودائع قصيرة وطويلة الأجل.

وأضاف جاد الله لمصراوي أن البنك قرر الإبقاء على فائدة حساب التوفير دون تغيير، مشيرا إلى أن البنك سيدرس خفض الفائدة على الشهادة الادخارية ذات آجال 3 سنوات يوم الأحد المقبل.

ويأتي ذلك تزامنا مع قرار البنك المركزي في اجتماع لجنة السياسة النقدية أمس الخميس بخفض الفائدة 1% للمرة الثالثة على التوالي والرابعة من بداية العام الجاري ليتراوح متوسط سعر الفائدة حاليًا بين 12.25% على الودائع و13.25% على الإقراض.

وكان البنك المركزي خفض الفائدة 4.5% من بداية العام الجاري بواقع 1% في فبراير ثم 1.5% في أغسطس وتابعه بخفض 1% في سبتمبر الماضي ثم خفض 1% في اجتماع أمس.