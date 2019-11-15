رغم قرار المركزي.. المصرف المتحد يثبت سعر الفائدة على الشهادات الماسية

كتبت- منال المصري:

قال أشرف القاضي، رئيس المصرف المتحد إن المصرف قرر الإبقاء على سعر الفائدة للشهادات الماسية الثابتة العائد عند 12% بدون خفض.

وقرر البنك المركزي خفض سعر الفائدة أمس على الإيداع والإقراض بنسبة 1%، وذلك للمرة الثالثة على التوالي.

ووصف القاضي قرار المركزي بالإيجابي وقال لمصراوي إنه يعد مؤشرا على تحسن وتعافي وقوة الاقتصاد المصري.

وأضاف أن خفض الفائدة جاء نتيجة للسياسة النقدية الناجحة من قبل البنك المركزي المصري، وانخفاض معدلات التضخم وتحسن سعر الصرف، بجانب ارتفاع الاحتياطي الأجنبي وارتفاع نمو الناتج القومي.

وبحسب القاضي فإن خفض الفائدة سيؤدي إلى تحرك الاقتصاد بوتيرة أسرع وسوف يؤدي ذلك لزيادة معدلات النمو في الناتج القومي.

ولفت إلى أن الاقتصاد المصري يسترد عافيته ويعود تدريجيا إلى معدلاته المستهدفة.