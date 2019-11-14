رئيس "الاستثمار القومي": خفض الفائدة 2% على الشهادة ذات الأجل 3 سنوات

كتبت- منال المصري:

قال محمود منتصر الرئيس التنفيذي ونائب رئيس بنك الاستثمار القومي، إن البنك قرر خفض الفائدة 2% على شهادة الاستثمار "ب" لأجل 3 سنوات.

وأضاف منتصر، لمصراوي، أن الفائدة تراجعت إلى 12% بدلًا من 14% سنويا على الشهادة، التي يصرف عائدها كل 3 أشهر.

ويطرح بنك الاستثمار القومي شهادته عبر فروع البنك الأهلي المصري وذلك لعدم امتلاك الأول فروعًا له.

وكان محمود منتصر قال لمصراوي، إن بنك الاستثمار القومي قرر خفض الفائدة 1% على شهادة الاستثمار "ب" لأجل عام واحد ذات العائد الشهري، ليصل العائد سنويا إلى 13.75% بدلا من 14.75%، وهي شهادة يطرحها البنك أيضا عبر فروع البنك الأهلي.

وذكر أن قرار البنك بخفض الفائدة يتماشى مع قرار البنك الأهلي بخفض الفائدة على شهاداته البلاتينية، ويأتي ذلك في ضوء قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1% على الإيداع والإقراض خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم، وذلك للمرة الثالثة على التوالي.

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، خلال اجتماعها اليوم الخميس، خفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، وذلك للمرة الثالثة على التوالي، والرابعة خلال العام الجاري، لتصل إلى 12.25% على الإيداع، و13.25% على الإقراض.

وكانت الفائدة على شهادة الاستثمار "ب" لأجل عام تتصدر الأعلى فائدة ضمن الشهادات المتوفرة على مستوى الجهاز المصرفي حتى اليوم.

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