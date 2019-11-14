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    بعد قرار المركزي.. بنك مصر يخفض الفائدة 1% على الشهادة لأجل 3 سنوات

    07:58 م الخميس 14 نوفمبر 2019
    بعد قرار المركزي.. بنك مصر يخفض الفائدة 1% على الشهادة لأجل 3 سنوات

    بنك مصر

    كتبت- منال المصري:

    قال محمد الإتربي رئيس بنك مصر، إن البنك قرر خفض الفائدة 1% على الشهادة الادخارية ذات العائد الثابت لأجل 3 سنوات.

    وأضاف الإتربي، لمصراوي، أن الفائدة على الشهادة الادخارية تراجعت بذلك إلى 13% بدلًا من 14% سنويا، بدورية شهرية للعائد.

    وذكر أن قرار خفض الفائدة على الشهادة جاء خلال اجتماع لجنة الأصول والخصوم بالبنك اليوم، عقب قرار البنك المركزي في اجتماع لجنة السياسة النقدية بخفض الفائدة 1% على الإيداع والإقراض.

    وقرر البنك المركزي، اليوم الخميس، خفض أسعار الفائدة 1% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، لتصل إلى 12.25% للإيداع، و13.25% للإقراض، وذلك للمرة الثالثة على التوالي، والرابعة منذ بداية العام، وهو ما جاء وفقا لتوقعات أغلب المحللين وبنوك الاستثمار.

    وأوضح الإتربي أن الفائدة على الشهادات ستطبق على العملاء الجدد من بداية يوم الأحد المقبل، مع تمتع العملاء القائمين بعائد الشهادات قبل الخفض حتى يحين أجل تجديدها.

    وأشار إلى أن الفائدة على الشهادات أو الودائع ذات العائد المتغير تراجعت 1% تلقائيًا لارتباطها بسعر الكوريدور بالمركزي

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