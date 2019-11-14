البترول: عودة خط "طنطا" للعمل بكامل طاقته بعد "حريق إيتاي البارود"

القاهرة- مصراوي:

قال عبدالمنعم حافظ رئيس شركة أنابيب البترول، إن فرق الإصلاح الفني بالشركة نجحت في إعادة تشغيل خط المنتجات البترولية (مسطرد - طنطا- الإسكندرية)، "الذي تعرض لاعتداء إجرامي من لصوص المنتجات بغرض السرقة ونتج عنه تسرب لمنتج البنزين بالأمس بمنطقة قرية الماسورة بإيتاى البارود بالبحيرة".

وأضاف حافظ، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الخميس، أن الخط عاد للعمل بكامل طاقته كأحد خطوط نقل وتداول المنتجات البترولية، موجها التحية لكوادر الإصلاح الفني التي شرعت في العمل فور انتهاء النيابة العامة من معاينة المكان ظهر اليوم وتصريحها بالعمل، "وأنجزت مهامها وأعادت تشغيل الخط في وقت قياسي".

وأدى تسرب البنزين أمس في قرية الماسورة بإيتاي البارود إلى اشتعال حريق أسفر عن 7 وفيات و16 مصابًا، بحسب وزارة الصحة.