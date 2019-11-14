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    مصر تعود لسوق السندات الدولية للمرة الثالثة في 2019 (إنفوجرافيك)

    04:57 م الخميس 14 نوفمبر 2019
    مصر تعود لسوق السندات الدولية للمرة الثالثة في 2019 (إنفوجرافيك)

    دولار عالمي

    كتب- مصطفى عيد:

    تصميم- مايكل عادل:

    أعلنت وزارة المالية، اليوم الخميس، عن عودة مصر، لسوق السندات الدولية بإصدار جديد بقيمة 2 مليار دولار، لتكون المرة الثالثة لمصر خلال عام 2019، وذلك بعد طرح سندات بقيمة 4 مليارات دولار في فبراير الماضي، وبقيمة 2 مليار يورو في أبريل.

    وقالت الوزارة اليوم، إن طرح السندات الجديدة يغطي جزءا من الاحتياجات التمويلية لوزارة المالية للعام المالي 2019-2020، والتي تقدر بنحو 5 مليارات دولار أمريكي، ملمحة إلى احتمالية طرح إصدارات جديدة خلال العالم لاستكمال تغطية هذه الاحتياجات، سواء باليورو، وبإحدى العملات الآسيوية.

    وشهد الإصدار الجديد إضافة أجل جديد لآجال السندات المصرية المطروحة في الأسواق الدولية، عبر شريحة بقيمة 500 مليون دولار بأجل 40 عاما، وهو ما يعتبر أطول إصدار دولي تقوم به مصر وأي من دول منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

    وتوسعت مصر في إصدار السندات في الأسواق الدولية بعملات الدولار واليورو، خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، تزامنا مع تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث تستهدف من هذه الطروحات تنويع مصادر التمويل، وخفض تكلفة الاقتراض، وإطالة متوسط عمر محفظة الدين الحكومي.

    ويرصد مصراوي، عبر الإنفوجرافيك التالي، تفاصيل الإصدارات الثلاثة الأخيرة لسندات مصر في الأسواق الدولية، وذلك خلال عام 2019، بحسب بيانات وزارة المالية.

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