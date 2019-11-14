زيادة أرباح بنك كريدي أجريكول مصر 11.5% خلال 9 أشهر

كتبت- منال المصري:

قال بنك كريدي أجريكول مصر، في بيان اليوم الخميس، إن أرباحه ارتفعت بنسبة 11.5% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وأضاف البنك، أن أرباح الفترة بلغ 1,868 مليون جنيه، ويعكس استمرار النمو التجاري والكفاءة التشغيلية للبنك.

ويأتي الأداء القوى لبنك كريدي أجريكول مصر، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، انطلاقًا من استراتيجية البنك في تحقيق رضا عملاءه، وتعزيز الاستدامة والابتكار، بحسب البيان.

ووفقا لبيان البنك أظهرت نتائج الأعمال استمرار تحسن معدلات التكلفة إلى الدخل مسجلة 27.6 ٪، وسجل العائد على الأصول 4.4٪، بينما سجل العائد على حقوق الملكية نسبة 46.9٪، وحققت نسبة كفاية رأس المال معدلا قويا بلغ 19.36٪.

وبلغت محفظة القروض 23.4 مليار جنيه واستمرت جودة الأصول مع تحسن في القروض غير المنتظمة السداد مقارنه بديسمبر 2018 مسجلة نسبة قدرها 3.11٪، وبلغت محفظة الودائع 41.1 مليار جنيه، في حين سجل معدل القروض إلى الودائع 57.1٪، ويصل إجمالي حقوق المساهمين 6.6 مليار جنيه وفقا للبيان.

وترجع زيادة الربحية بشكل أساسي إلى جهود البنك في تلبية احتياجات عملائه ودعمهم في مشاريعهم واستثماراتهم في خلال هذه المرحلة التي تشهد نمواً اقتصادياً وما أسفر عنها من نمو في معدل الأنشطة التجارية، بحسب البيان.