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    أوبك تتوقع فائضا نفطيا أصغر في السوق خلال العام المقبل

    04:35 م الخميس 14 نوفمبر 2019
    أوبك تتوقع فائضا نفطيا أصغر في السوق خلال العام المقبل

    اوبك

    القاهرة- وكالات:

    أشارت أوبك، اليوم الخميس، إلى فائض أصغر في سوق النفط العام المقبل وإن ظلت تتوقع تراجع الطلب على خامها في ظل زيادة إنتاج منافسين، مما يعطي مبررا للإبقاء على قيود الإنتاج في اجتماع الشهر المقبل، بحسب وكالة رويترز.

    وقالت المنظمة، في تقرير شهري، إن الطلب على خامها سيبلغ في المتوسط 29.58 مليون برميل يوميا العام المقبل، بتراجع 1.12 مليون برميل يوميا عن 2019.

    ويشير ذلك إلى فائض بحوالي 70 ألف برميل يوميا العام المقبل، بانخفاض عن التقرير السابق.

    شركة أوبك سوق النفط النفط

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