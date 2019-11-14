المركزى يوافق على تأسيس شركة لضمان مخاطر الصادرات برأسمال 600 مليون دولار

كتبت- منال المصري:

وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري على تأسيس شركة لضمان مخاطر ائتمان الصادرات برأسمال قيمته 600 مليون دولار، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التعاون الاستراتيجي مع الدول الأفريقية، بحسب بيان من البنك المركزي اليوم الخميس.

وقالت نجلاء نزهي مستشار محافظ البنك المركزي للشئون الأفريقية، إنه بموافقة مجلس إدارة البنك سوف يتم تأسيس الشركة قبل نهاية العام، لتصبح أول كيان مصري يسمح بدعم الصادرات الصناعية والخدمية المصرية بشكل استراتيجي في القارة الأفريقية، فضلا عن دعم شركات المقاولات المصرية في الفوز بعقود المشروعات الكبرى مع الحكومات الافريقية .

وقال البنك إن هذه الشركة تهدف إلى دعم الصادرات الصناعية والخدمية المصرية بشكل استراتيجي في القارة الأفريقية، فضلا عن دعم شركات المقاولات المصرية في الفوز بعقود المشروعات الكبرى مع الحكومات الأفريقية والتي يقدر حجمها سنويا بنحو 60 مليار دولار.

وأضاف أن هذه الخطوة الكبيرة تأتي وفق مراحل ودراسات متعمقة قام بها البنك المركزي بالاشتراك مع البنك الأفريقي ‏للتصدير والاستيراد، المستشار الفني للمشروع، حيث توصلت نتائج تلك المرحلة من الدراسة المستفيضة إلى أن هناك فرصاً واعدة للتجارة بين مصر وسائر الدول الأفريقية.

وتابع البنك: "لكن نظراً لعدم توفر الخدمات المالية المطلوبة، وأيضاً قلة المعلومات وما يترتب عليه من زيادة المخاطر ‏وتكلفة التمويل، يعجز المستثمرون والبنوك عن الاستفادة من تلك الفرص".

كما أشارت الدراسة إلى أنه في ضوء إمكانيات مصر الاقتصادية، وتميز موقعها الجغرافي، وعلاقتها القوية بجميع الدول الأفريقية، فإن مصر مؤهلة تماما لدعم التجارة الأفريقية حال وجود الكيانات والأدوات المصرفية الداعمة لذلك، وفقا للبيان.

وذكر البنك المركزي، أنه التحق، بصفته المالك للشركة المزمع إنشاؤها في يونيو 2019، باتحاد "بيرن"، حيث يتألف الاتحاد من أكثر من 86 دولة تعمل جميعها في نفس المجال، وهو ما يعد مفضلا في مجال أعمال الشركات المشابهة نظراً لأهمية التعاون المشترك في تبادل الخبرات والمعلومات لخفض المخاطر وإعادة التأمين.

وأشار المركزي إلى أنه قبل الدعوة لعمل عرض تقديمي والتعريف بالشركة، وذلك خلال اجتماع الاتحاد السنوي في شهر أكتوبر الماضي، والذي عقد بالهند.

وأوضح أنه في يونيو 2019 صدرت موافقة مجلس إدارة البنك المركزي الإدارية على تعيين المكتب الفني المرشح من قبل البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، والمؤلف من العضو المنتدب السابق للوكالة الألمانية، وبعض أعضاء مجلس إدارة الوكالة الألمانية السابقين، وكذلك بعض الأكاديميين ممن لهم باع طويل في هذا المجال.

وفي يوليو 2019، قام فريق عمل مشكل من البنك المركزي المصري، والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، بعمل زيارة للمملكة المتحدة لاختيار أنسب تلك المكاتب من الناحية الفنية والمالية، وفقا للبيان.

وعلى أثر ذلك، قام مجلس إدارة البنك المركزي المصري بتعيين مكتب "Latham and Watkins"، ليكون الاستشاري القانوني لعملية تأسيس الوكالة وعملها فيما بعد، وذلك بعد دراسة طلبات عروض مقدمة من 7 مكاتب ‏للاستشارات القانونية الدولية، بحسب البنك.

وقال البنك إنه امتدادا لذلك، قام فريق العمل به بدعوة فريق العمل الألماني لعمل عرض تقديمي لمجلس إدارة البنك المركزي في أكتوبر الماضي؛ لمناقشة خطة العمل، والنموذج ‏المالي، والخدمات المطلوبة بالسوق المصرية، وحجم رأس المال المتوقع، والهيكل التنظيمي وخطة التدريب بالشركة، بالإضافة إلى التكتلات والوكالات الدولية المقترح التعاون معها، وغيرها من الأمور الفنية.