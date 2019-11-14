غرفة الجيزة: القابضة الغذائية تبدأ خفض أسعار السلع التموينية الشهر المقبل

كتبت- منارالرخ:

قال عادل ناصر، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، إن الشركة القابضة للصناعات الغذائية استجابت لمطالب الغرفة التجارية، بالعمل على خفض أسعار السلع الغذائية المتداولة على البطاقات التموينية، بحسب بيان اليوم الخميس.

وكشف ناصر، خلال اجتماع بين غرفة الجيزة، وهيئة السلع التموينية، اليوم، أن الأسعار الجديدة سيتم تطبيقها مع بداية ديسمبر المقبل، وفقا للبيان.

ويحسب البيان، ناقش الاجتماع، أسباب ارتفاع أسعار عدد من السلع المتداولة داخل المنظومة التموينية مقارنة بالأسعار بالسوق الحر خلال الاجتماع.

وأشار ناصر، إلى أن مجلس إدارة الغرفة تواصل مع أحمد حسنين، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية للعمل على خفض أسعار السلع خلال الفترة المقبلة، وأنه يجري حاليا التنسيق بين الشركة القابضة ووزارة التموين لتحديد نسب التخفيضات المنتظرة.

وحضر الاجتماع هشام كامل وكيل أول وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الجيزة، وخالد أبو العلا مدير عام مباحث التموين بمحافظة الجيزة، وخالد فكري رئيس القطاع التجاري بالشركة المصرية لتجارة الجملة، ومحمد هداية الحداد، وأحمد عتابي، وأسامة الرفاعي أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة، وعادل رزين رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بالغرفة، وعددا من أعضاء شعبة تجار المواد الغذائية بالغرفة.

وقال ناصر، إن مجلس إدارة الغرفة وجه الدعوة لمسئولي وزارة التموين لبحث وضع حلول لما رصدته الغرفة مؤخرا من ارتفاع الأسعار، والبحث كافة المشكلات التي تواجه أصحاب البقالات التموينية.

وتابع ناصر، أنه تم رفع مذكره لوزير التموين تتضمن المطالبة برفع هوامش الربح الخاصة بالبقال التمويني وكذلك زيادة الأصناف المتداولة ضمن المنظومة التموينية.

وأكد ناصر في البيان، أن من ضمن المهام الأساسية للغرف التجارية حماية مصالح منتسبي الغرفة ومصالح المواطنين على حد سواء.

وذكر أن أبرز السلع التي ارتفعت أسعارها لدى البقالة التموينية هي السكر والأرز وفى المقابل انخفضت بالأسواق أسعار الدواجن والزيوت والخضر والفاكهة.

وقال هشام كامل، وكيل أول وزارة التموين بالجيزة، إن مديرية التموين على تواصل دائم ومستمر مع غرفة الجيزة التجارية على مدار ٣ سنوات مضت ونتوافق معها فيما رصدته من ارتفاع أسعار عدد من السلع والأصناف.

وأوضح كامل، أن الفروقات البسيطة في الأسعار يُعد أمراً متعارف عليه لضمان عدم تسرب السلع المتداولة بالمنظومة التموينية للسوق السوداء.

وأشار كامل، إلى أن جهود وزارة التموين لا يمكن لأحد إغفالها وتحديداً خلال السنوات الثلاثة الأخيرة التي شهدت عدم توافر السلع بكميات كبيرة وانخفاض جودة المنتجات المتداولة بالمنظومة.