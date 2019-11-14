السويدي إلكتريك تتعاقد مع الشركة المصرية لإنشاء خط كهرباء "بنبان3 - توشكى"

كتبت- شيرين صلاح:

وقعت شركة السويدي إلكتريك للتجارة والتوزيع، إحدى شركات السويدي إلكتريك، عقد أعمال بقيمة 559 مليون جنيه لإنشاء خط كهرباء لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بحسب بيان للبورصة اليوم الخميس.

وقالت الشركة في بيانها، إن الاتفاق يأتي لإنشاء خط بنبان 3 – توشكى 500/2 كيلو فولت بإجمالي طول 170 كيلو مترا.

ويتضمن المشروع إنشاء خط جهد عالي 500 كيلو فولت بطول 85 كيلو مترا بقيمة 489 مليون جنيه، بنظام تسليم المفتاح، ويبدأ من محطة بنبان، على أن يتم تسيم المشروع خلال 8 أشهر من تاريخ أمر الشراء، بحسب البيان.

كما يتضمن المشروع إنشاء خط جهد عالي 500 كيلو فولت بطول 85 كيلو مترا بقيمة 506 مليون جنيه، بتسليم المفتاح ويبدأ من نهاية لوط 5 توشكى 2، ويتم تسليم المشروع خلال 8 أشهر من تاريخ أمر الشراء، وفقا لبيان الشركة.

وتأسست السويدي إلكتريك عام 1997، وتعمل في إنتاج الكابلات الكهربائية والأعمدة والأبراج والمحولات والقواطع الكهربائية وجميع إكسسوارات الوصلات وتصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء.