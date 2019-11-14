وزير الاتصالات يلتقي عددا من شركات التكنولوجيا العالمية في زيارة لفرنسا

كتب- علاء حجاج :

التقى عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع برتارند راميه نائب رئيس شركة سيجافوكس العالمية للشؤون الدولية، على هامش زيارة الوزير لفرنسا لحضور الدورة الثانية لمنتدى باريس للسلام نيابة عن رئيس الجمهورية.

وبحسب بيان من وزارة الاتصالات اليوم الخميس، تناول اللقاء أنشطة شركة سيجافوكس، وأهم الحلول التكنولوجية التي توفرها لعملائها، ومشروعاتها المستقبلية، وبحث إمكانية الاستثمار في مصر.

وتعد شركة سيجافوكس إحدى كبريات الشركات المتخصصة في توفير الحلول التكنولوجية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء.

واستعرض وزير الاتصالات، خلال اللقاء، أهم التسهيلات والحوافز التي تقدمها مصر لجذب الاستثمارات العالمية، كما بحث الجانبان التعاون بين الشركة ومعهد تكنولوجيا المعلومات في مجال بناء القدرات وإعداد كوادر من المدربين، وسبل التوسع في أعداد المتدربين في برامج التدريب التي سيتم الاتفاق عليها.

وشهد الاجتماع أيضا بحث إنشاء معمل للشركة في معهد تكنولوجيا المعلومات في مجال إنترنت الأشياء، والتعاون في دعم الإبداع والابتكار التكنولوجي في المجالات ذات الصلة بتطبيقات إنترنت الأشياء، والتدريب في هذا المجال.

كما اجتمع الوزير مع شون أوبريان المدير العام للقطاع الحكومي بشركة ساب "SAP" العالمية، العاملة في مجال البرمجيات، حيث تناول اللقاء أهم استخدامات الذكاء الاصطناعي للمساعدة في صنع القرار للمؤسسات الحكومية، وأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

وشهد اللقاء أيضا استعراض الاستراتيجية المصرية للذكاء الاصطناعي، والتي تهدف إلى تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي لتلبية احتياجات المجتمع المصري وذلك من خلال التركيز على محورين أساسيين هما بناء القدرات وتطوير حلول وبناء تطبيقات تعتمد على أنظمة الذكاء الاصطناعي والاستفادة منها في عمليات اتخاذ القرار.

وبحسب البيان، تسعى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى التعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في تطوير مشاريع ثنائية تعتمد على استخدامات الذكاء الاصطناعي في مجالات مختلفة.

كما التقى الوزير مع ايوجين كاسبرسكي الرئيس التنفيذي لشركة كاسبرسكي المتخصصة في أمن الحاسبات، وتناول اللقاء بحث التعاون في مجال الأمن السيبراني، كما تم استعراض التجربة المصرية في الأمن السيبراني، والذي يعد أحد أهم العناصر الرئيسية لضمان نجاح عملية التحول الرقمي.

والتقى الوزير أيضا مع سيلفي ريتيلو رئيس جامعة باريس- ساكلاي، وعدد من قيادات الجامعة؛ لبحث التعاون في مجال إعداد الكفاءات الرقمية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة وخاصة الذكاء الاصطناعي.

كما تم بحث إمكانية الاستفادة من خبرات الجامعة الفرنسية في ظل سعي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإنشاء جامعة متخصصة في مجال علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.