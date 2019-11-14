أرباح سوديك تتراجع 17% رغم زيادة الإيرادات في 9 أشهر

كتبت- شيماء حفظي:

تراجعت أرباح شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 17.4% على الرغم من نمو المبيعات.

وبحسب القوائم المالية المجمعة المرسلة للبورصة اليوم الخميس، تراجع ربح شركة سوديك، خلال التسعة أشهر إلى 506 ملايين جنيه مقابل 612.9 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

بينما ارتفعت إيرادات سوديك خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 3.4 مليار جنيه مقابل نحو ملياري جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وزادت إيرادات الربع الثالث من 2019 إلى 1.4 مليار جنيه مقابل 909.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتراجعت أرباح الربع الثالث من 2019 إلى 168.2 مليون جنيه مقابل 238.8 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام 2018.

وتعمل شركة سوديك في التطوير العقاري، ومن أكبر مشروعات الشركة "وست تاون" وهو حي سكني متكامل بمدينة الشيخ زايد في السادس من أكتوبر على مشارف القاهرة، ومشروع "ألجريا"، ومشروع "فورتي ويست"، ومشروع "بوليجون"، ومشروع "قطامية بلازا"، ومشروع "أوتوفيل".