فودافون مصر تحقق إيرادات بقيمة 13.7 مليار جنيه خلال 6 أشهر

كتب- علاء حجاج :

حققت شركة فودافون مصر إيرادات بقيمة 13.7 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2019-2020، ما يعادل 694 مليون يورو، مقارنة بـ10.6 مليارات جنيه (536 مليون يورو) خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتبدأ السنة المالية لفودافون في إبريل من كل عام وتنتهي في مارس من العام التالي.

وبلغت أرباح الشركة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك حوالي 6.5 مليارات جنيه ما يعادل 329 مليون يورو خلال النصف الأول المنتهي في سبتمبر الماضي، مقارنة بـ4.8 مليارات جنيه بنهاية سبتمبر 2018.

وبحسب القوائم المالية لشركة فودافون العالمية، ارتفعت الأرباح التشغيلية لشركة فودافون مصر لتصل إلى 4.6 مليارات جنيه خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي بزيادة قدرها 1.3 مليار جنيه حيث حققت فودافون مصر خلال النصف الأول من 2018-2019 ما قيمته 3.3 مليارات جنيه على شكل أرباح تشغيلية.

وتمتلك مجموعة فودافون العالمية شركة فودافون مصر بحصة 55%، فيما تستحوذ الشركة المصرية للاتصالات على 45% من أسهمها.

وحققت التدفقات النقدية حوالي 4.8 مليارات جنيه بنهاية النصف الأول من العام المالي، واحتسبت فودافون العالمية اليورو بقيمة 19.6 جنيه.