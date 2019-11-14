أرباح عتاقة للصلب تتراجع 71.6% خلال 9 أشهر من العام الجاري

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أرباح شركة مصر الوطنية للصلب "عتاقة" بنسبة 71.6% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب القوائم المالية المجمعة التي أرسلتها الشركة للبورصة اليوم الخميس، فإن الشركة سجلت صافي أرباح بنحو 53.2 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري مقابل 187.3 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

كما تراجعت مبيعات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 1.4 مليار جنيه مقارنة بمبيعات بقيمة 2.9 مليار جنيه بنفس الفترة من العام الماضي.

وعلى مستوى الأداء ربع السنوي، زادت أرباح الشركة في الفترة (يوليو – سبتمبر 2019) إلى 53.8 مليون جنيه، مقابل 34.3 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.

وتراجعت مبيعات الشركة خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى 320.7 مليون جنيه مقابل 750.3 مليون جنيه في نفس الفترة من العام 2018.